Pflanzbare Bleistifte liegen im Trend, weil sie Nachhaltigkeit einfach in den Alltag bringen. Mit dem neuen „Four Seasons“ Set verbindet SproutWorld Schreiben, Natur und bewussten Konsum über alle Jahreszeiten hinweg.

Pflanzbare Bleistifte für jede Jahreszeit

Wenn das Ende nur der Anfang ist

Das neue „Four Seasons“-Set von SproutWorld verbindet ein ganzes Jahr lang Alltag, Natur und Nachhaltigkeit.

Ein Bleistift, der wenn er zu kurz geworden ist nicht im Müll landet, sondern im Blumentopf: Das „Four Seasons“ Set von SproutWorld macht den Wandel der Natur am Schreibtisch sichtbar.

Acht pflanzbare Bleistifte begleiten durch das Jahr und verwandeln Notizen nach getaner Arbeit in frisches Grün.

Nachhaltigkeit wird im Alltag sichtbar

Kreislaufwirtschaft zum Anfassen

Das Prinzip ist so simpel wie effektiv: Wenn der Bleistift zu kurz zum Schreiben ist, beginnt seine zweite Karriere.

Anstatt Abfall zu produzieren, entsteht neues Leben. So wird die Idee der Kreislaufwirtschaft im Alltag konkret – nicht als Theorie, sondern als etwas, das man selbst mitgestaltet.

SproutWorld verbindet Schreiben und Natur

Ein Garten für jede Jahreszeit

Die Auswahl der Samen folgt dem natürlichen Kalender. Jeder Stift ist darauf programmiert, zur richtigen Zeit zu sprießen.

Frühling: Erwachen mit Erdbeere und Frühlingszwiebel.

Sommer: Mediterranes Flair durch Basilikum und Petersilie.

Herbst: Späte Farbtupfer mit Kornblume und Salbei.

Winter: Frostharte Ernten von Spinat und Grünkohl.

Mehr als nur ein Schreibgerät

Das Set ist eine tägliche Erinnerung an die Rhythmen der Natur und ein Statement für bewussten Konsum, das im Kinderzimmer genauso funktioniert wie im modernen Büro.

Ob als Aufmerksamkeit für Naturfreunde oder als nachhaltiges Firmenpräsent mit individueller Gestaltung, die Botschaft bleibt dieselbe: Nachhaltigkeit kann wachsen.

Bild @SproutWorld

Quelle Christine Maria Veauthier