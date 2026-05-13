GROSSER ERFOLG FÜR CHARITY-AKTION VON LISA UND HENRY WALSER

Family Influencer unterstützten mit Cinnamood die TRIBUTE TO BAMBI Stiftung

München. Fluffige Zimtschnecken frisch aus dem Ofen. Getoppt mit veganem Cream-Cheese-Frosting, samtiger Erdbeer-Nougat-Creme, roten Himbeer-Crunch-Streusseln und einer frischen Erdbeere in der Mitte. Die Cinnamood Special Roll, die Lisa und Henry Walser kreiert haben, begeisterte zahlreiche Besucherinnen und Besucher im Olympia-Einkaufszentrum München: Mit viel Liebe und noch größerem Herzen für Kinder in Not verkauften die als @dieWalsers bekannten Family Influencer, denen auf Social Media über 5 Millionen Menschen folgen, die fruchtig-schokoladige Spezialität zugunsten der TRIBUTE TO BAMBI Stiftung – sorgten damit für eine rundum erfolgreiche wie emotionale Charity-Aktion.

Die Benefizveranstaltung fand am Dienstag, den 12. Mai 2026, in der Cinnamood-Filiale im Olympia-Einkaufszentrum München statt. Zahlreiche Fans und Follower nutzten die Gelegenheit, Lisa und Henry Walser persönlich zu treffen und mit dem Kauf der limitierten ‚Strawberry Choco Roll by @dieWalsers‘ gleichzeitig Kinder und Jugendliche in schwierigen Lebenssituationen zu unterstützen. Die Influencer überreichten selbst zusätzlich zur Charity-Aktion einen Spenden-Scheck in Höhe von 10.000 Euro an die TRIBUTE TO BAMBI Stiftung.

Über fünf Millionen Menschen folgen @dieWalsers

Die Familiengründung mit beiden Schwangerschaften. Praktische Koch-Rezepte und romantische Paar-Momente: Lisa (29) und Henry Walser (34) teilen als @diewalsers ihren ganz normalen Alltag mit ihren zwei Kleinkindern im Internet. Begeistert folgen ihnen auf Instagram 1,8 Millionen Menschen, auf TikTok 2,2 Millionen und auf YouTube 1,1 Millionen. Ihr Erfolgsgeheimnis: Ihr Glück macht andere glücklich.

„Ich habe mit Live-Back-Shows auf TikTok angefangen“, erzählt Lisa Walser: „Dass wir jetzt gemeinsam mit Cinnamood backen und dadurch die TRIBUTE TO BAMBI Stiftung unterstützen konnten, hat uns unglaublich viel bedeutet. Es war im wahrsten Sinne des Wortes ‚Back to the roots‘. Mit der Benefiz-Aktion wollten wir ein bisschen Glück an die Kinder weitergeben, denen es nicht so gut geht – und es war unheimlich schön zu sehen, wie viele Menschen uns dabei unterstützt haben.“

Leidenschaft fürs Backen seit der Kindheit

Seit der eigenen Kindheit backen und kochen beide Walsers leidenschaftlich gern. In Henrys Familie waren immer die Männer für die Mahlzeiten zuständig. „Mein Opa hat sein Kochwissen an meinen Vater weitergegeben, der wiederum an mich“, verrät Henry Walser. Deshalb kocht und bäckt er gern und regelmäßig für die eigene Familie, hat in seiner Jugend sogar eine Hauswirtschaftsschule besucht.

Ebenso begeistert hat Lisa Walser viel Zeit in der Küche verbracht: „Ich muss 3 Jahre alt gewesen sein, als ich das erste Mal am Herd stand und Spätzle gemacht habe“, erinnert sie sich. Ein frühes Back-Missgeschick gehört ebenfalls zu ihren Erinnerungen: „Ich habe einen Apfelkuchen für meine Mama als Überraschung zu ihrem Geburtstag gebacken. Da war ich 10 Jahre alt. Leider habe ich Salz mit Zucker verwechselt – meine Mama hat den Kuchen trotzdem gegessen, mir zuliebe.“

Cinnamood spendet Einnahmen an die TRIBUTE TO BAMBI Stiftung

Auch für den Cinnamood Store im Olympia-Einkaufszentrum München war die Unterstützung der Charity-Aktion von @dieWalsers eine Herzensangelegenheit: „Wir sind gern dabei, wenn es darum geht, das Wohl von Kindern und Jugendlichen zu unterstützen.“

Die Einnahmen aus dem Verkauf jeder ‚Strawberry Choco Roll by @dieWalsers‘ werden vollständig an die TRIBUTE TO BAMBI Stiftung gespendet. Zusätzlich gehen 10 Prozent aller weiteren Tageseinnahmen an den guten Zweck.

TRIBUTE TO BAMBI Stiftung unterstützt Kinder und Jugendliche

Die TRIBUTE TO BAMBI Stiftung fördert deutschlandweit Hilfsprojekte für Kinder und Jugendliche und macht auf Missstände und Themen aufmerksam, die in der Gesellschaft zu wenig wahrgenommen werden. Ziel ist es, Kindern und Jugendlichen konkret und nachhaltig zu helfen und dazu beizutragen, dass sich ihre Situation langfristig verbessert.

„Es gibt nichts Schöneres, als Kindern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern“, so Lisa und Henry Walser. „Unsere Kinder sind das Wertvollste, was wir haben. Wir sind so dankbar. Es war unglaublich bewegend zu erleben, wie eng unsere Fans und Follower für den guten Zweck an unserer Seite waren. Gemeinsam konnten wir so viel Gutes für andere Kinder tun.“

Stiftungsleitung Sabine Kamrath ergänzt: „Wir freuen uns sehr über diese tolle Spendensumme und darüber, dass wir gemeinsam auf das Thema Einsamkeit im Kindes- und Jugendalter aufmerksam machen können. Ein herzliches Dankeschön geht an Lisa und Henry Walser und an Cinnamood, die ihre Reichweite für den guten Zweck einsetzen – das ist besonders wertvoll.“

Bild Lisa und Henry Walser @dieWalsers beim Gestalten der ‚Strawberry ChocoRoll by @dieWalsers Copyright: dieWalsers GmbH/Michael Tinnefeld

Quelle SOCIETY RELATIONS & Communications