DIGITALHUB.DE Bonn und die Stadt Bonn setzen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort. Gemeinsam stärken sie das regionale Startup Ökosystem und fördern Innovationen in der Region.

DIGITALHUB.DE Bonn stärkt das Startup Ökosystem

Gemeinsam für den Innovationstandort Bonn: Stadt Bonn und DIGITALHUB.DE verlängern ihre Zusammenarbeit

Weitere Partnerschaft der Wirtschaftsförderung Bonn und DIGITALHUB.DE

Erneutes Zeichen für das regionale Startup Ökosystem

Gemeinsamer Fokus auf die Zukunft: Startups vernetzen und Wachstum fördern

Bonn, 13. Mai 2026 – Bonn zählt den NRW Startup Reports zufolge zu den Top 4 Gründungsstandorten in Nordrhein Westfalen. Dies fördern die Stadt Bonn und der Hub durch langjährige Zusammenarbeit.

Die Wirtschaftsförderung der Stadt Bonn bringt sich nun weiter für das regionale Ökosystem ein und verlängert ihren Partnervertrag mit der Digitaler Hub Region Bonn AG (DIGITALHUB.DE) um ein weiteres Jahr.

„Ein starkes Ökosystem ist der entscheidende Motor für wirtschaftliches Wachstum, neue Arbeitsplätze und die Entstehung erfolgreicher Startups.

Mit der Fortsetzung unserer Partnerschaft setzen wir ein klares Zeichen für die Zukunft des Innovationsstandorts Bonn. Gemeinsam schaffen wir die Rahmenbedingungen, damit Innovationen entstehen und nachhaltige Arbeitsplätze in Bonn geschaffen werden“, sagt Guido Déus, Oberbürgermeister der Stadt Bonn.

Stadt Bonn und DIGITALHUB.DE fördern Innovationen

Auch DIGITALHUB.DE begrüßt die Verlängerung der Partnerschaft: „Die Wirtschaftsförderung Bonn ist seit den Anfangstagen ein wichtiger strategischer Partner an unserer Seite.

Dass diese erfolgreiche Zusammenarbeit nun fortgesetzt wird, ist ein starkes Signal für Bonn und für alle Gründerinnen, Gründer sowie Unternehmen in der Region.

Mit geballter Kraft konnten wir in den vergangenen Jahren über 300 junge Unternehmen begleiten, Wachstum fördern und neue Impulse für Digitalisierung setzen. Wir freuen uns darauf, diesen Weg auch künftig gemeinsam weiterzugehen“, betont Sven Wittich, Vorstand des Hubs.

DIGITALHUB.DE Bonn setzt auf Wachstum und Vernetzung

Seit seiner Gründung hat sich der Hub zu einer zentralen Anlaufstelle für Startups, Mittelstand, Wissenschaft und Corporates in der Region entwickelt.

Die erneuerte Partnerschaft mit der Wirtschaftsförderung Bonn unterstreicht die gemeinsame Vision, Bonn als führenden Innovations und Gründungsstandort nachhaltig weiter auszubauen.

Bild Von links nach rechts: Sven Wittich (Vorstand des DIGITALHUB.DE) & Victoria Appelbe (Amtsleitung, Wirtschaftsförderung Bonn), Copyright: DIGITALHUB.DE (2026)

Quelle Digitaler Hub Region Bonn AG