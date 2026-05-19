Neue Büroräume Valencia sollen das weitere Wachstum von PM International in Spanien unterstützen. Der neue Standort bietet mehr Platz, bessere Infrastruktur und stärkere Erreichbarkeit für Teampartner und Mitarbeiter.

Neue Büroräume Valencia stärken die Präsenz in Spanien

PM- International feiert die Einweihung seiner neuen Büroräume in Valencia, Spanien

Valencia, Spanien / Schengen, Luxemburg, 18. Mai 2026

PM-International, das weltweit am schnellsten wachsende Direktvertriebsunternehmen, hat seine neuen Büroräume in Valencia mit einer feierlichen Eröffnungszeremonie offiziell eingeweiht.

Dieser Meilenstein stellt einen bedeutenden Schritt zur Stärkung der Präsenz des Unternehmens auf dem spanischen Markt dar. Er unterstreicht das Engagement des Unternehmens für langfristiges Wachstum, die Marktpräsenz und eine verbesserte Unterstützung seiner Teampartner.

Mehr Platz für Wachstum und Zusammenarbeit

Nach 14 Jahren in Jávea waren die bisherigen Büroräumlichkeiten von PM-International zu klein geworden.

Aufgrund des starken Wachstums auf dem spanischen Markt in den letzten Jahren reichte die Kapazität nicht mehr aus, um die weitere Expansion des Unternehmens zu unterstützen.

Der Umzug von Jávea nach Valencia stellt eine erhebliche Verbesserung der Infrastruktur und Kapazitäten dar.

Während die bisherigen Büroräumlichkeiten in Jávea eine Fläche von etwa 500 m² umfassten, bietet der neue Standort in Valencia 1.103,72 m² und schafft damit ein modernes und hocheffizientes Arbeitsumfeld, das auf die Anforderungen des künftigen Wachstums ausgelegt ist.

Die neuen Räumlichkeiten verfügen über eine modernisierte Arbeitsumgebung, die als Geschäftsraum für vielfältige Zwecke konzipiert ist.

Die verbesserte Erreichbarkeit erleichtert den Teampartnern und Mitarbeitern die Zusammenarbeit. Gleichzeitig stärken die erweiterten Lagerkapazitäten die Fähigkeit der Niederlassung, zu expandieren und das künftige Wachstum in Spanien zu unterstützen.

„Mit der Eröffnung unserer neuen Niederlassung in Valencia stärken wir unsere Position in einem unserer wichtigsten europäischen Märkte und schaffen die Grundlage für nachhaltiges Wachstum“, sagte Tetiana Lisovska, General Manager Spanien.

Valencia verbessert Infrastruktur und Erreichbarkeit

Die neue Niederlassung in Valencia bietet den Teampartnern in ganz Spanien klare Vorteile, indem sie die Erreichbarkeit verbessert, das Angebot an Veranstaltungen und Schulungen erweitert und ein professionelleres Umfeld für die Geschäftsentwicklung schafft.

Gleichzeitig stärkt sie die betriebliche Effizienz, verbessert die Sichtbarkeit der Marke und unterstützt die Personalbeschaffung durch den Zugang zum starken Talentpool Valencias.

Darüber hinaus stellt sie die für weiteres Wachstum und Expansion erforderliche Infrastruktur bereit.

Die hervorragende Anbindung Valencias und seine strategische Lage zwischen wichtigen Märkten wie Barcelona und Madrid ermöglichen eine effiziente Erreichbarkeit und erhebliche Umsatzsteigerungen.

Der Umzug innerhalb Spaniens spiegelt das Bestreben von PM-International wider, seine nationale Präsenz zu stärken, indem in Standorte investiert wird, die über die für die nächste Entwicklungsphase erforderliche Infrastruktur und Größe verfügen.

Jávea war für das Unternehmen ein wichtiger Standort. Der Umzug nach Valencia baut auf dieser Grundlage auf und legt den Fokus klar auf weiteres Wachstum.

PM International treibt internationale Expansion voran

Mit diesem Schritt möchte PM-International seine Marktposition in Spanien weiter stärken, die Servicequalität verbessern und das weitere Wachstum seiner Teampartner im Herzen Europas unterstützen.

Mit Blick auf die Zukunft konzentriert sich PM-International weiterhin auf die weitere Expansion.

Für das Jahr 2026 sind neue Niederlassungen in Kasachstan, der Tschechischen Republik und Indien geplant. Zusätzlich bereitet das Unternehmen weitere Markteintritte in Vietnam und Irland vor.

Mit diesen Neuzugängen wird PM-International weltweit weit über 50 Niederlassungen betreiben und damit sein internationales Netzwerk sowie die lokale Erreichbarkeit weiter stärken.

Bild Excited Team Partner @PM International AG

Quelle PM International AG