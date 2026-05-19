Während der Pollensaison steigt auch in Innenräumen die Belastung durch Allergene und Feinstaub. Der Momcozy CozyBreath Baby Luftreiniger soll Eltern dabei helfen, die Luft im Kinderzimmer sauber zu halten und empfindliche Atemwege von Babys besser zu schützen.

Momcozy CozyBreath Baby Luftreiniger gegen Pollen im Kinderzimmer

Frische Luft für kleine Lungen – auch wenn draußen die Pollen fliegen

Wenn draußen Pollensaison ist, wird das Kinderzimmer zur Schutzzone – aber nur, wenn die Luft darin wirklich sauber ist. Der Momcozy CozyBreath Baby-Luftreiniger sorgt genau dafür: mit einem 4-stufigen Filtersystem inklusive H13-HEPA-Filter, das Pollen, Feinstaub und Allergene aus der Raumluft filtert – leise, effektiv und speziell für die empfindlichen Atemwege von Babys entwickelt. Ein smarter Begleiter für den Sommer, der Eltern Sicherheit gibt und Babys ruhig schlafen lässt.

Der Sommer bringt Licht, Wärme und blühende Natur. Er bringt aber auch Baum- und Gräserpollen in Massen. Für Allergiker ist das eine lästige aber wohlbekannte Belastung – doch was bedeutet das für die Jüngsten? Babys und Kleinkinder verbringen den Großteil ihrer Zeit in Innenräumen, doch laut Umweltbundesamt ist die Feinstaubbelastung dort im Durchschnitt fast dreimal so hoch wie draußen*. Obendrein dringen Pollen durch geöffnete Fenster und Kleidung nach innen – und können sich dort, mangels ausreichender Luftzirkulation, länger in der Raumluft halten. Haustaub und Tierhaare tun das Übrige.

Junge Eltern haben heutzutage ein starkes Bewusstsein für das Thema Raumluft. Statt passiv abzuwarten, suchen Familien aktiv nach Lösungen. Hier setzt der in Europa neue Luftreiniger von Momcozy an.

Vierstufiges Filtersystem für saubere Raumluft

Der Momcozy CozyBreath Baby-Luftreiniger

Die FemTech-Marke Momcozy – bekannt durch ihre weit verbreiteten Wearable-Milchpumpen – bietet mit dem CozyBreath einen Luftreiniger, der speziell für Kinderzimmer konzipiert wurde. Neu in Europa und ab sofort im deutschen Onlineshop erhältlich.

Während herkömmliche Luftreiniger auf ein 3-stufiges Filtersystem (Vorfilter, H13-HEPA-Filter und Aktivkohlefilter) setzen, geht der Momcozy CozyBreath Luftreiniger einen Schritt weiter: Im Gerät ist zusätzlich ein Silberionenfilter integriert, der extra Schutz für die Atmung des Kindes bietet. Diese zusätzliche Filterstufe erfasst Tierhaare, Gerüche, Staub, Allergene sowie Partikel bis zu einer Größe von 0,3 Mikrometern und trägt dazu bei, das Wachstum von Bakterien im Kinderzimmer zu hemmen.

Das 4-stufige Filtersystem im Detail:

Waschbarer Vorfilter (abnehmbar, handwaschbar): Fängt grobe Partikel wie Tierhaare und Flusen ab, verlängert die Lebensdauer des HEPA-Kerns und senkt die laufenden Kosten.

Antibakterielle Beschichtung: Verhindert, dass eingefangene Bakterien wieder freigesetzt werden.

H13-HEPA-Filter: Erfasst 99,97% aller Partikel ab 0,3 Mikrometern – Pollen, Feinstaub, Allergene.

Aktivkohlefilter: Absorbiert flüchtige organische Verbindungen wie z. B. Formaldehyd, Kochgerüche und geruchsbildende Bakterien.

Technische Funktionen des Momcozy CozyBreath Baby Luftreinigers

Weitere technische Highlights:

PM2,5-Sensor mit Auto-Modus: Misst die Luftqualität in Echtzeit und reguliert die Lüftergeschwindigkeit automatisch.

Ultra-leiser Schlafmodus: 21 dB – leiser als ein durchschnittliches Flüstern (30 dB).

Dimmbares Nachtlicht (stufenlos): Sanft für den Babyschlaf, heller für nächtliche Stillrunden oder Wickeln – ersetzt eine separate Nachtlampe.

Timer: 2 / 4 / 8 Stunden

BPA-freie, lebensmittelechte Materialien: Zertifiziert sicher für das Kinderzimmer.

Kompaktes Format: 180 x 180 x 350 mm – passt auf Regale, Kommoden und Nachttische.

Filterwechsel-Erinnerung (LED-Anzeige); Austausch werkzeugfrei in Sekunden.

Preis und Verfügbarkeit in Deutschland

Preis & Verfügbarkeit:

129,99 Euro | Erhältlich im deutschen Momcozy-Onlineshop: de.momcozy.com

Ersatzfilter separat erhältlich.

Bild Im Schlafmodus arbeitet der Luftreiniger flüsterleise mit nur 21 dB Bildcredits: Momcozy

Quelle Bianca Frenzer, Kerstin Männer & Martin Steinbach -freie Pressesprecher