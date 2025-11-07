1. Bundesliga: Bremen siegt gegen Wolfsburg

Bremen (dts Nachrichtenagentur) – Zum Auftakt des 10. Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat Werder Bremen dank eines Last-Minute-Tors 2:1 gegen den VfL Wolfsburg gewonnen.

Die Bremer starteten engagiert in die Partie und hatten bereits nach wenigen Minuten die erste große Chance durch Pieper, dessen Kopfball jedoch von VfL-Keeper Grabara pariert wurde. Wolfsburg verteidigte kompakt und lauerte auf Konter – einer davon führte in der 28. Minute zum 0:1 für die Gäste durch Mattias Svanberg, der nach einer schnellen Kombination über die rechte Seite frei im Fünfmeterraum zum Abschluss kam. Werder tat sich danach schwer, gefährliche Aktionen zu kreieren, während Wolfsburg in der ersten Halbzeit die Kontrolle übernahm und durch Eriksen mehrfach gefährlich wurde. Zur Pause führte der VfL verdient.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Werder den Druck deutlich. Die Gastgeber suchten mit vielen Flanken und Standards den Weg zum Ausgleich, während Wolfsburg zunehmend passiver wurde und auf Zeit spielte. In der 83. Minute gelang den Bremern schließlich der verdiente Ausgleich: Jens Stage köpfte nach einer präzisen Flanke von Sugawara zum 1:1 ein und brachte das Weserstadion zum Beben. In der Schlussphase drängte Werder noch auf den Sieg, kam über mehrere Ecken gefährlich vors Tor, doch die Wolfsburger Defensive um Jenz und Torwart Grabara hielt dem Druck stand.

Aber die Bremer wollten den Sieg unbedingt und wussten, dass sie schon oft einen Rückstand gegen den VfL gedreht haben: Samuel Mbangula traf volley in der vierten Minute der Nachspielzeit zum 2:1-Endstand.

Werder klettert damit auf Rang sieben der Tabelle, Wolfsburg bleibt auf der 12.



Foto: Mattias Svanberg (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts