1. Bundesliga: Effektive Leverkusener bezwingen starkes St. Pauli

Hamburg (dts Nachrichtenagentur) – Am fünften Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat der FC St. Pauli am Millerntor gegen Bayer 04 Leverkusen mit 1:2 verloren.

Die Kiezkicker meldeten sich direkt in der zweiten Minute mit der ersten Großchance an: Smith köpfte ziemlich frei knapp links vorbei. Houtondji kam in der elften Minute aussichtsreich zum Schuss, Badé lenkte die Kugel aber noch knapp über die Latte.

Trotz der Hamburger Drangphase führte in der 25. Minute auf einmal Leverkusen: Einen Grimaldo-Freistoß konnte Wahl nicht richtig klären, sodass Tapsoba im Nachsetzen aus fünf Metern vollstrecken durfte.

Wahl machte seinen Fehler in der 32. Minute aber wieder gut: Nach Eckball ließ Flekken die Kugel fallen und der Verteidiger bugsierte sie mit dem Rücken zum Tor in die Maschen. Damit war nach 45 Minuten wieder alles offen, aktiver zeigten sich bis dahin klar die Gastgeber.

Auch im zweiten Durchgang versteckten sie sich nicht, die Führung gelang in der 58. Minute aber erneut der Werkself: Nach einer schönen Kombination über Grimaldo und Schick bediente letzterer Poku und der netzte aus wenigen Metern trocken ein.

Die Blessin-Elf zeigte sich davon nicht beeindruckt und lief weiter an, zeigte sich aber glücklos im Abschluss: In der 68. Minute konnten nach einem Quansah-Ballverlust weder Oppie noch Fujita Kapital schlagen und das Leder flog recht deutlich am Gehäuse vorbei. Die Hjulmand-Truppe hielt den Kasten sauber und nahm am Ende durchaus glücklich die drei Punkte mit.

Damit verbessert sich Leverkusen tabellarisch vorerst auf Rang vier, St. Pauli rutscht auf Platz sechs ab.

In den Parallelspielen der 1. Bundesliga gab es die folgenden Ergebnisse: Mainz – Dortmund 0:2, Wolfsburg – Leipzig 0:1, Heidenheim – Augsburg 2:1.



Foto: Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen) (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts