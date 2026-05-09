Earthbound startet Pilotproduktion für zirkuläre Lehmbaustoffe

Earthbound entwickelt Lehmbaustoffe aus regionalem Baustellenaushub und baut in der Urban Tech Republic in Berlin TXL aktuell seine erste Produktionsstätte auf.

Die Bau- und Immobilienbranche steht vor der Herausforderung, ihren Ressourcenverbrauch deutlich zu reduzieren, Emissionen zu senken und Materialkreisläufe zu schließen. Vor dem Hintergrund steigender regulatorischer Anforderungen, wachsender CO₂-Bepreisung und knapper werdender Primärrohstoffe gewinnt die Entwicklung zirkulärer, klimafreundlicher Baustoffe zunehmend an Bedeutung. Genau hier setzt Earthbound an: Das Unternehmen überführt lineare Abfallströme in hochwertige Baustoffe und leistet damit einen konkreten Beitrag zur Transformation hin zu einer urbanen Zero-Waste-City. Die eingesetzten Materialien stammen aus regionalem Baustellenaushub; gegenüber konventionellen Baustoffen weisen die Produkte eine Reduktion der Treibhausgasemissionen von über 95 Prozent auf.

Urban Tech Republic als Standort für Earthbound

Für die Berlin TXL Management GmbH (ehemals Tegel Projekt GmbH) ist die Entwicklung von Earthbound ein starkes Beispiel dafür, wie die Urban Tech Republic als Innovationsstandort wirkt: als Ort, an dem sich junge Unternehmen nicht nur ansiedeln, sondern in einem vernetzten Umfeld aus Forschung, Entwicklung, Anwendung und Produktion konkret wachsen können. Mit Earthbound wächst zugleich die Gemeinschaft der bereits rund 40 Unternehmen und Forschungseinrichtungen, die sich schon heute in der Urban Tech Republic angesiedelt haben.

Frank Wolters, Geschäftsführer der Berlin TXL Management GmbH, sagt:

„Earthbound zeigt, wofür die Urban Tech Republic steht: Junge Unternehmen finden hier nicht nur einen Standort, sondern ein Umfeld für Vernetzung, Entwicklung und Produktion. Dass Earthbound sich bewusst für Berlin TXL entschieden hat, hier seine erste Produktionsstätte aufbaut und unsere Gemeinschaft aus inzwischen rund 40 Unternehmen und Forschungseinrichtungen ergänzt, ist ein starkes Signal für die Attraktivität und Entwicklungskraft dieses Ökosystems.“

Die Gründer von Earthbound über den Aufbau der Produktionsstätte

„Die Urban Tech Republic bietet uns ideale Voraussetzungen, um Earthbound vom Entwicklungsstadium in die Anwendung zu bringen: Dass wir unsere erste Produktionsstätte in Berlin TXL aufbauen und diesen Schritt gemeinsam mit starken Partnern am Standort gehen, ist für uns von großer Bedeutung. Die Verarbeitung von Reststoffen zu Baustoffen im unmittelbaren, urbanen Kontext ist eine wunderbare Möglichkeit, die UTR als wichtige Akteurin der städtischen Kreislaufwirtschaft zu festigen.“

Bauvorhaben gesucht: Mit Earthbound zirkuläres Bauen in die Praxis bringen

Earthbound wurde 2025 gegründet und arbeitet an der Schnittstelle von Forschung, Design und Produktion. Das Unternehmen ist als Spin-off aus dem Forschungsumfeld von Bauhaus Erde hervorgegangen und entwickelt leistungsfähige Lehmbaustoffe aus regionalem Baustellenaushub für kreislaufgerechtes Bauen. Für 2026 plant Earthbound eine Pilotproduktion von rund 50.000 tragenden Lehmsteinen, die in realen Bauprojekten eingesetzt werden sollen. Damit wird der Schritt aus der Entwicklung in die Baupraxis konkret. Gesucht werden innovative Partner*innen aus der Baupraxis mit Interesse an Pilotanwendungen – unabhängig von Projektgröße oder Anwendungsfall. Die Steine sind für tragendes Bauen zugelassen, normkonform und weisen gegenüber konventionellen Baustoffen um über 95 Prozent reduzierte Treibhausgasemissionen auf.

Earthbound präsentiert sich erstmals bei Launch-Event

Am 07.05.2026 hat sich Earthbound mit einem offiziellen Launch-Event erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt und Einblicke in das Unternehmen, seine Gründungsgeschichte, die Baustoffproduktion am Standort und die nächsten Entwicklungsschritte gegeben.

Bild Gruppenfoto 839 v.l.n.r.

Frank Wolters (Geschäftsführer Berlin TXL Management GmbH), Prof. Andrea Klinge (Geschäftsführerin von ZRS Architekten und Professorin am Karlsruher Institut für Technologie), Christian Gäth (Co-Gründer Earthbound), Michael Kretschmann (Co-Gründer Earthbound), Prof. Dr. Misselwitz (Geschäftsführer von Bauhaus Erde), David Janotta (Co-Gründer Earthbound), Christian Junge (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen) Credit: Raquel Gómez Delgado

Quelle Berlin TXL Management GmbH