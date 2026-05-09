Augustiner-Biergärten und Fischerhütte am Schlachtensee zelebrieren die Draußen-Saison

Berlin, Frühjahr 2026. Bei frühlinghaften Temperaturen und insbesondere zu den Feiertagswochenenden im Mai laden die Biergärten „Augustiner auf Bötzow“ und „Augustiner am Gendarmenmarkt“ sowie der Biergarten der „Fischerhütte am Schlachtensee“ dazu ein, feinste Biergartenkultur mitten in der Hauptstadt zu erleben. An der frischen Luft, begleitet von frisch gezapftem Bier, erlesenen Weinen und feinen Köstlichkeiten beginnt damit die beliebte Draußen-Zeit für Berliner:innen und Gäste der Stadt.

„Nach dem langen Winter ist die Vorfreude auf den Frühling besonders groß. Der Start in die Biergartensaison ist für uns jedes Jahr ein Highlight, in diesem Jahr aber ganz besonders, den auch unsere Gäste mit großer Erwartung herbeisehnen. Umso mehr freuen wir uns, wieder Orte zu bieten, an dem man den Frühling unkompliziert und in geselliger Atmosphäre erleben kann“, so Josef Laggner, Inhaber des „Augustiner auf Bötzow“, des „Augustiner am Gendarmenmarkt“ und der „Fischerhütte am Schlachtensee“.

Biergartenkultur an drei besonderen Berliner Standorten

Während das „Augustiner am Gendarmenmarkt“ mitten in Berlin-Mitte bayerische Geselligkeit in ein historisches Umfeld mit prominenter und geschichtsträchtiger Kulisse bringt, ist das „Augustiner auf Bötzow“ Teil eines neu entstandenen Mikrokosmos im Prenzlauer Berg, in dem üppige Bepflanzung auf moderne Bauten und denkmalgeschützte Architektur trifft. Neu am „Augustiner auf Bötzow“ ist eine fest installierte Überdachung: Sie schützt zuverlässig vor Regen und sorgt an heißen Tagen für angenehm kühlen Schatten, deutlich effektiver als klassische Sonnenschirme. So wird der Außenbereich noch unabhängiger vom Wetter und lädt durchgehend zum entspannten Verweilen ein. In der „Fischerhütte am Schlachtensee“ schließlich verbindet sich kulinarischer Genuss mit dem stillen Zauber des Wassers und der entspannten Gelassenheit der Natur zu einem besonders stimmungsvollen Erlebnis.

Von der Kirschblütenpracht bis zum Duft des Lebkuchenbaums im Herbst

Auf dem Gelände auf Bötzow und seinem Biergarten „Augustiner auf Bötzow“ werden Gäste das ganze Jahr über von der umgebenden Pflanzenwelt begleitet. Den Auftakt macht im Frühling die Kirschblüte, die bereits beim Ankommen für eine stimmungsvolle Kulisse sorgt. Im Sommer entfaltet die Bepflanzung ihre volle Pracht, bevor der Herbst eine besondere Atmosphäre schafft: Dann liegt der warme Duft des Lebkuchenbaums in der Luft, mit feinen Noten von Zimt und Karamell.

Augustiner-Bier und alpenländische Speisen

Im Mittelpunkt steht an beiden Augustiner-Standorten das klassische Biergartenerlebnis: gesellige Holztische, frisch gezapftes Augustiner Bier und eine Küche, die deutsche und alpenländische Traditionen vereint. Die Speisekarte reicht von Klassikern wie Münchner Weißwurst mit Brezn und herzhaften Brotzeiten über verschiedene Grillwurst-Spezialitäten bis hin zu bayerischen Schmankerln und süßen Desserts. Auch vegetarische und vegane Optionen sind fester Bestandteil des Angebots – darunter frische Salate, Bowls, Gemüsesuppen sowie eine eigens entwickelte vegane Berliner Currywurst.

Bootfahren und genießen

In einem der ältesten Biergärten der Stadt – der seit rund 300 Jahren existiert – entfaltet sich wiederum Genuss in idyllischer Landschaft an der „Fischerhütte am Schlachtensee“. Direkt am Wasser gelegen, öffnet sich der Blick über die glitzernde Oberfläche des Sees, während das leise Rascheln der Bäume und das sanfte Plätschern eine Atmosphäre wohltuender Gelassenheit schaffen. Wer zuvor auf dem Wasser unterwegs war, lässt den Moment bei einem kühlen Getränk entspannt ausklingen – möglich ist das wieder seit dem 1. April mit der Öffnung des Bootsverleihs. Doch auch ganz ohne selbst in See zu stechen, bietet der Anblick der vorbeiziehenden Ruderboote eine stimmungsvolle Kulisse, die den Aufenthalt auf besondere Weise begleitet. Die Küche der Fischerhütte rundet das Erlebnis mit einer feinen Auswahl an saisonalen Gerichten ab, die den Charakter der Region geschmackvoll widerspiegeln.

Ob Feierabendbier, Wochenendtreff oder spontaner Besuch mit Freunden – die Augustiner-Biergärten und der Fischerhütte Biergarten bieten den passenden Rahmen für entspannte Stunden im Freien. Mit ihrem Mix aus Tradition und urbanem Lebensgefühl zählen sie auch 2026 wieder zu den festen Anlaufstellen für alle, die den Berliner Frühling genießen möchten. Die Saison ist hiermit offiziell eröffnet.

Bild Fischerhütte am Schlachtensee Biergarten Herbst Charlott Cobler

Quelle BISS PR & Communications Verwaltungs GmbH