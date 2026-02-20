1. Bundesliga: Mainz und Hamburg trennen sich unentschieden

Mainz (dts Nachrichtenagentur) – Der 1. FSV Mainz 05 hat sich am 23. Spieltag der Bundesliga mit einem 1:1 gegen den Hamburger SV getrennt und damit in der MEWA Arena einen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt gesichert.

Mainz erwischte den engagierteren Start, während der HSV vor allem über schnelle Umschaltmomente gefährlich wurde. Bereits früh prüfte Fábio Vieira Mainzer den Schlussmann, Daniel Batz, aus der Distanz, doch der Keeper reagierte aufmerksam.

Im weiteren Verlauf entwickelte sich eine intensive Partie mit zahlreichen Zweikämpfen. Kurz vor der Pause belohnte sich Mainz für eine couragierte Aktion über die rechte Seite. In der 42. Minute traf Nadiem Amiri nach einer halbhohen Hereingabe per Direktabnahme aus rund acht Metern zum 1:0.

In der 64. Minute fiel der Ausgleich: Fábio Vieira verwandelte einen Freistoß aus gut 23 Metern. Der Ball wurde von der Mauer entscheidend abgefälscht und landete halbhoch im rechten Eck zum 1:1.

Mainz erhöhte in der Schlussphase noch einmal den Druck. Sheraldo Becker und Paul Nebel sorgten über die Außenbahnen für Schwung, doch klare Abschlüsse blieben Mangelware. Die größte Gelegenheit vergab Becker in der 88. Minute, als sein Versuch knapp am rechten Pfosten vorbeistrich.



Foto: Fábio Vieira (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts