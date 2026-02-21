2. Bundesliga: Darmstadt und Elversberg legen an Tabellenspitze vor

Darmstadt/Spießen-Elversberg/Karlsruhe (dts Nachrichtenagentur) – Der SV Darmstadt 98 hat sich am 22. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga gegen Fortuna Düsseldorf mit 2:1 durchgesetzt.

Die Partie begann vielversprechend für die Gastgeber, als Fraser Hornby bereits in der 7. Minute nach einer Flanke von Marco Richter per Kopfball das 1:0 erzielte. Doch die Gäste aus Düsseldorf glichen schnell aus, als Jordy de Wijs in der 12. Minute nach einer Ecke von Muslija den Ball mit der Schulter ins Tor beförderte. In der Schlussphase der Partie sicherte Matej Maglica den Sieg für Darmstadt, als er in der 88. Minute nach einer Ecke von Richter per Kopfball traf. Damit legen die Lilien im Kampf um die Tabellenführung zunächst vor.

Parallel dazu setzte sich die SV Elversberg mit 3:1 gegen Eintracht Braunschweig durch. Lukas Petkov war der Mann des Spiels, als er in der 5. und 23. Minute jeweils nach Vorlagen von Condé und Gyamerah traf. Eintracht Braunschweig kam durch Aaron Opoku in der 35. Minute noch einmal heran, doch David Mokwa stellte in der 75. Minute den alten Abstand wieder her und sicherte Elversberg den Sieg. Die SVE bleibt in der Tabelle Darmstadt dicht auf den Fersen.

Im dritten Spiel des Tages feierte der Karlsruher SC einen souveränen 3:0-Sieg gegen Holstein Kiel. Marvin Wanitzek brachte Karlsruhe in der 8. Minute in Führung, nachdem er einen Pass von Louey Ben Farhat verwertete. In der zweiten Halbzeit erhöhte Ben Farhat selbst auf 2:0, bevor Wanitzek mit seinem zweiten Treffer den Endstand herstellte.



Foto: Fraser Hornby (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts