2. Bundesliga: Dresden verliert zu Hause gegen Nürnberg

Dresden (dts Nachrichtenagentur) – Zum Auftakt des 12. Spieltags in der 2. Fußball-Bundesliga hat Dynamo Dresden zu Hause gegen den 1. FC Nürnberg mit 1:2 verloren.

Der Freitagabend im Rudolf-Harbig-Stadion begann bereits mit einem echten Paukenschlag: Kaum war die Partie angepfiffen, lagen die Gäste bereits nach 14 Sekunden in Führung. Rafael Lubach traf nach einer starken Vorlage von Artem Stepanov aus rund 15 Metern in den rechten Winkel – Dresdens Keeper Grill war zwar noch mit den Fingerspitzen dran, konnte den Einschlag aber nicht verhindern. Während die Heimfans mit einer Pyro-Aktion für dichten Nebel sorgten und das Spiel kurzzeitig unterbrochen werden musste, nutzten die Franken den Traumstart, um zunächst Ruhe ins Spiel zu bringen.

Nach Wiederanpfiff kämpften sich die Gastgeber Stück für Stück zurück in die Partie. Mit hohem Ballbesitzanteil und robuster Zweikampfführung setzten sie Nürnberg unter Druck, kamen jedoch lange nicht gefährlich vor das Tor. Erst kurz vor der Pause gelang Dynamo der verdiente Ausgleich: Nach einem langen Ball von Grill setzte Daferner stark nach, legte für Dominik Kother ab, der trocken ins linke Eck traf. Mit dem 1:1 ging es schließlich in die Kabinen.

Auch im zweiten Durchgang erwischte der Club den besseren Start. Nur wenige Minuten nach Wiederbeginn kombinierte sich Nürnberg sehenswert über Zoma und Justvan nach vorne. Rechtsverteidiger Tim Janisch schloss den Angriff mit einem wuchtigen Schuss ab und brachte sein Team erneut in Führung. Dresden drängte anschließend zwar auf den Ausgleich, kam aber trotz einiger Offensivwechsel kaum noch gefährlich zum Abschluss.

Nürnberg verteidigte mit zunehmender Spieldauer immer disziplinierter und setzte auf Konter. In der 82. Minute verfehlte Justvan mit einem satten Linksschuss das Tor nur um wenige Zentimeter. Kurz darauf sah Finn Becker Gelb, als er einen vielversprechenden Angriff der Dresdner mit einem Foul stoppte. In den Schlussminuten reagierte FCN-Coach Miroslav Klose und brachte mit Ondrej Karafiát einen weiteren Innenverteidiger, um den knappen Vorsprung über die Zeit zu bringen. Zudem durfte der 20-jährige Piet Scobel sein Zweitliga-Debüt feiern.

Dresden warf in der Nachspielzeit noch einmal alles nach vorne, doch Nürnberg hielt stand und brachte das 2:1 über die Zeit. Nach einer intensiven und teils hitzigen Partie feierten die Franken damit ihren nächsten Erfolg und setzten ihren Aufwärtstrend fort, während Dynamo Dresden weiter auf den ersehnten Befreiungsschlag wartet. Nürnberg rückt hoch auf Rang neun, Dresden bleibt auf Platz 17.

In der parallel ausgetragenen Partie gewann Greuther Fürth in letzter Sekunde mit 1:0 gegen Preußen Münster. Fürth geht hoch auf Platz zwölf, Münster ist jetzt auf der elf.


Foto: Fußbälle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

