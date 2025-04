2. Bundesliga: HSV patzt spät gegen zehn Schalker nach Pyro-Eklat

Gelsenkirchen (dts Nachrichtenagentur) – Am 30. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat der FC Schalke 04 zuhause gegen den Hamburger SV mit 2:2 unentschieden gespielt.

Die Hausherren gerieten bereits sehr früh in Unterzahl: In der dritten Minute zeigte Osmers Schalkes Kapitän Karaman Glattrot, nachdem dieser Meffert mit gestrecktem Fuß am Knöchel getroffen hatte.

Damit schien der Weg für den Tabellenführer bereitet, stattdessen waren die Knappen nun die bessere Mannschaft: In der achten Minute scheiterte Sylla aus wenigen Metern an Heuer-Fernandes. Schallenberg machte es da in der 15. Minute besser, als er nach Mohr-Freistoß links in den Kasten einnicken konnte.

Die Polzin-Elf wirkte verkrampft und schien mit der Überzahl regelrecht überfordert zu sein, während Königsblau leidenschaftlich um jeden Ball kämpfte. Dennoch näherte sich der Gast an: In der 31. Minute nahm Reis eine Hereingabe weltklasse mit und zielte aus der Drehung mit dem Außenrist nur knapp zu weit links.

In der 41. Minute war es dann aber doch geschehen, als eine scharfe Dompé-Flanke von Sahiti rechts in den Kasten geköpft werden konnte. Der Kosovare schnürte in der 43. Minute gar den Doppelpack, nachdem der von Dompé geschickte Königsdörffer ihn von links mustergültig bedienen konnte. Geschockte Schalker lagen damit nach der ersten Hälfte unerwartet hinten.

Nach Wiederanpfiff schienen die Hanseaten alles im Griff zu haben, als es im HSV-Fanblock zum Abfeuern von Pyrotechnik kam. Dabei wurden auch Raketen aufs Spielfeld und im Fanblock abgefeuert. Nach vier Minuten Unterbrechung pfiff Osmers aber wieder an.

Danach tat sich Hamburg eher wieder schwerer und wurde in der 82. Minute für die fehlende Konsequenz bestraft: Mohrs Flanke köpfte Gantenbein zu Sylla und der Angreifer köpfte in hohem Bogen ins rechte Eck ein.

Die Norddeutschen rannten verzweifelt an, doch es blieb bei der für die Hausherren unverhofften Punkteteilung. Damit bleibt der HSV vorerst Tabellenführer, aber nur noch zwei Punkte vor Köln und vier Zähler vor Elversberg, Schalke bleibt Elfter.



Foto: Fußball (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts