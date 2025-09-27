Sonntag, September 28, 2025
2. Bundesliga: Ideenlose Bochumer verlieren gegen Düsseldorf

Bochum (dts Nachrichtenagentur) – Am siebten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat der VfL Bochum daheim gegen Fortuna Düsseldorf mit 0:1 verloren.

Die kriselnden Gastgeber mussten direkt in der vierten Minute den ersten Rückschlag verkraften: Nach Muslija-Freistoß köpfte Itten zu Oberdorf und der blieb links im Sechzehner cool und vollstreckte zur Gästeführung.

Die siebte Minute bot den Hausherren die Chance zum Ausgleich, Bero zielte aus zentraler Position aber knapp zu weit links. Stattdessen erhöhte Itten fast in der 17. Minute, Horn war aber sowohl gegen den ersten Versuch als auch den Nachschuss des Schweizers auf dem Posten.

In der 28. Minute rutschte eine Morgalla-Flanke zu Wittek durch, der aber zu überrascht wirkte und deutlich verfehlte. Insgesamt wirkte der Gast etwas zielstrebiger und ging nicht unverdient mit knapper Führung in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel wachte der VfL sichtlich auf: In der 48. Minute verpasste Kocierski nach Holtmann-Flanke nur knapp. Holtmann nahm in der 58. Minute Maß und scheiterte am stark parierenden Kastenmeier.

Darüber hinaus war Torgefahr aber Mangelware. Die Fortuna riskierte auch nichts mehr und verwaltete die knappe Führung. Erst in der 81. Minute sorgte der eingewechselte Alfa-Ruprecht mit einem Flachschuss für einen Aufreger, den Kastenmeier aber entschärfen konnte. Wenig später war Schluss.

Damit bleibt Bochum auf Tabellenplatz 17 stecken, Düsseldorf kann sich dagegen auf Rang neun verbessern.


Foto: Maximilian Wittek (VfL Bochum) (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

Der UNITEDNETWORKER akribisch recherchierte Informationen über Gründer und Startups. Neben Porträts junger Unternehmer und erfolgreicher Startups und deren Erfahrungen liegt der Fokus auf KnowHow von A bis Z sowohl für Gründer, Startups und Interessierte. Wir begleiten, Startups von der Gründungsphase bis zum erfolgreichen Exit.

