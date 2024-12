Baerbock sichert Ukraine unabhängig von Wahl Unterstützung zu

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat der Ukraine unabhängig vom Ausgang der Bundestagswahl langfristige Unterstützung zugesichert. „Die Ukraine kann sich auf Deutschland verlassen, auch über die Bundestagswahlen hinaus“, sagte Baerbock der „Bild am Sonntag“.

„Keine Bundesregierung, der die Sicherheit Deutschlands und Europas am Herzen liegt, wird die Menschen in der Ukraine allein lassen. Denn nur ein gerechter Frieden für die Ukraine sichert unseren Frieden in Freiheit in Europa.“

„Die Brutalität der Angriffe der letzten Tage“ zeige, dass Putin weiter „auf absolute Zerstörung aus“ sei, so Baerbock. „Die Unterstützung der Ukraine ist daher weiterhin ein absoluter Selbstschutz unserer eigenen Sicherheit und unseres Friedens.“

Klar sei, so die Außenministerin: „Ein echter Frieden bedeutet, dass kein Unrecht zementiert wird.“ Für eine „verhandelte Friedenslösung“ brauche die Ukraine deshalb „mehr als Worte“. Baerbock ist sicher: „Nur verlässliche, langfristig angelegte und vor allem wirklich belastbare Sicherheitsgarantien werden Putin von weiteren Eroberungsfeldzügen abhalten. Nur dann wird es für die Ukraine einen nachhaltigen Frieden und Stabilität geben.“



