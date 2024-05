Baros Maldives präsentiert die neue Eco Explorer Experience

Baros Maldives stellt neue Eco Explorer Experience vor

Der Ruf nach nachhaltigen Tourismuspraktiken ist aktuell lauter denn je. Baros Maldives, seit mehr als 50 Jahren tief verwurzelt in seinem Respekt vor der Natur, ist führend in seinem Engagement zur Erhaltung des sensiblen Ökosystems. Die neue Eco Explorer Experience ist ein Beweis für den Einsatz der Insel und lädt Gäste dazu ein, die reine Beobachter-Perspektive zu verlassen und stattdessen aktiv zum Schutz der Unterwasserschutzgebiete beizutragen.

Eingebettet in ein üppiges, natürliches Inselparadies ist Baros Maldives ein Zufluchtsort, umgeben von einem Kaleidoskop an Meereslebewesen, mit einem erstklassigen Hausriff, das für seine unvergleichliche Schönheit und Artenvielfalt bekannt ist und daher Abenteurer und Naturliebhaber gleichermaßen anzieht.

Die Eco Explorer Experience ist ein sorgfältig kuratiertes Erlebnis für diejenigen, die tiefer in die Geheimnisse des Ozeans eintauchen möchten. Diese Erfahrung ist dabei noch viel mehr als ein Urlaubs-Abenteuer: es ist eine Reise voller Entdeckungen, die Begegnungen mit den Wundern des Meeres ermöglicht und gleichzeitig den Meeresschutz fördert.

Herstellung eines persönlichen Korallengartens

Die Eco Explorer auf Zeit können ihr Wissen in Korallenökologie vertiefen, indem sie unter der Anleitung der auf Baros ansässigen Meeresbiologen persönliche Korallengärten anlegen. Diese praktische Erfahrung fördert nicht nur das Korallenwachstum, sondern trägt auch zur Wiederherstellung dieser lebenswichtigen Lebensräume bei. Im Rahmen der „Coral-Cube-Initiative“ werden Gäste innovative Techniken wie die Verwendung von Schnellzement anwenden, um blühende Unterwasserökosysteme aufzubauen. Das Marineteam von Baros wird alle zwei Jahre Foto-Updates mit den Gästen teilen, damit sie das Wachstum ihres Korallengartens verfolgen können.

Identifizierung von Meereslebewesen

Diese Bildungseinheit vermittelt den Gästen das Wissen, verschiedene Fischarten zu identifizieren und ihre wichtige Rolle im Meeresökosystem zu verstehen. Ausgestattet mit Schnorchel-Ausrüstung und neuen Erkenntnissen erkunden die Gäste das Hausriff von Baros während einer geführten Schnorchel-Tour, um Zeuge der lebendigen Unterwasserwelt zu werden.

Nachtschnorcheln und Biolumineszenz

Wenn die Nacht hereinbricht, offenbart das Riff eine ganz neue Seite seiner Schönheit. Mit UV-Licht können Gäste dieses nächtliche Wunderland erkunden und die Bewohner des Riffs wortwörtlich in einem neuen Licht betrachten. Dieses magische Erlebnis ist nicht nur bezaubernd, sondern auch lehrreich und bietet Einblicke in die Gesundheit der Korallen und das empfindliche Gleichgewicht des Ökosystems.

Diese Aktivitäten werden natürlich dokumentiert und jeder Gast erhält ein maßgeschneidertes Fotobuch, das die Essenz der Eco Explorer-Reise unter den Wellen dokumentiert.

Baros ist sich der Fragilität der Meeresumwelt bewusst und setzt sich für die Förderung nachhaltiger Tourismuspraktiken ein. Die Eco Explorer Experience ist mehr als eine Urlaubsaktivität, es ist eine Einladung, Teil einer größeren Bewegung zu werden, die sich für den Schutz und die Erhaltung der Meeresumwelt einsetzt, um sicherzustellen, dass sie auch für kommende Generationen lebendig bleibt.

Über Baros Maldives

Das luxuriöse Baros Maldives liegt umgeben von Kokosnusspalmen, tropischer Vegetation, einem exzellenten Hausriff und dem kristallklaren Wasser des Indischen Ozeans im Nord Malé Atoll. Die Architektur des Resorts und seine 75 Villen (Overwater- sowie Strandvillen) gliedern sich perfekt in die Natur der kleinen Privatinsel ein.

Baros erfüllt mit seinen drei Restaurants und zwei atmosphärischen Bars nahezu jeden kulinarischen Wunsch.

Die Divers Baros Maldives PADI-Tauchstation bietet alles rund ums Tauchen und stimmt seine Unterwasser-safaris individuell auf die Gäste ab. Gemeinsam mit Meeresbiologen aus dem Marine Center lernen Gäste beim Schnorcheln im Hausriff mehr über das sensible Ökosystem und seine zahlreichen Bewohner. Privates Dinner auf der naheliegenden Sandbank oder eine Bootsfahrt in den Sonnenuntergang mit Champagner und Canapés sind weitere Highlights eines Aufenthalts auf Baros.

Mit dem Schnellboot dauert der Transfer zum internationalen Flughafen von Malé lediglich 25 Minuten. Baros wird regelmäßig mit renommierten Auszeichnungen von Gästen und Reisespezialisten für die hochwertige Ausstattung und hervorragenden Service geehrt und ist Mitglied der Small Luxury Hotels Of The World.

Quelle Starling PR GbR