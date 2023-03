Viva Magenta ist die Farbe des Jahres! Der knallige Purpurton verschönert ab jetzt nicht nur sämtliche Designs in unserem Leben, sondern hüllt auch den neuen Beetroot Oat Latte von Blue Farm in kräftiges und unwiderstehlich leckeres rot. Seine Farbe bekommt der Beetroot Oat Latte durch den natürlichen Farbstoff Betanin, der in der roten Bete enthalten ist und unser Immunsystem stärkt. Die gefriergetrocknete Rote Bete liefert ausserdem wertvolle Vitamine sowie Mineralien und ist ein wahrer Energie Booster. Um die Natürlichkeit des pinken Neuzugangs der Farm zu erhalten, wurde bewusst auf Zucker und Zusatzstoffe verzichtet.

Der Beetroot Oat Latte. Purpurroter Genuss, den man sehen und schmecken kann.

Das macht den Beetroot Oat Latte so besonders

# 100% pflanzlich und in Bio-Qualität

# Gefriergetrocknete Rote Bete, wodurch die Nährstoffe erhalten bleiben

# Ohne Zuckerzusatz, künstliche Aromen, Farbstoffe und Konservierungsstoffe

# Koffeinfrei

# Natürlich Energie Booster ohne Koffein

# Enthält Folsäure, Eisen, Kalium, Magnesium, Zink, Vitamin B und C

# Glutenfrei

Einfach warmes oder kaltes Wasser hinzugeben und geniessen. Bei soviel rot wird uns gleich warm ums Herz.

Die Blue Farm Produkte sind alle online unter bluefarm.co erhältlich. Sie können einmalig oder im Abo gekauft werden. Spart Geld und gibt gleichzeitig maximale Flexibilität, wann und wie oft geliefert wird. Der Beetroot Oat Latte kostet 13,95 €.

Quelle Sonja Berger/ Public Relations