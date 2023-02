Der erste BRABUS 1-Second-Wow-Effekt auf zwei Rädern geht in die nächste Runde mit der Weltpremiere eines neuen Kapitels der Zusammenarbeit zwischen dem führenden europäischen Motorradhersteller KTM und der renommierten deutschen Luxury Mobility Brand BRABUS.

Nach dem Einstieg der Luxury Mobility Brand in die Welt des exklusiven, modernen Motorradbaus ist diese stark limitierte Sonderedition der Nachfolger der BRABUS 1300 R aus dem Jahr 2022. Eine direkte Weiterentwicklung ihres Vorgängers, die sich durch das Beste beider Marken, neue charakteristische Merkmale und eine ganz eigene Identität auszeichnet. Die Produktion wird auf 290 Maschinen limitiert sein, die in ausgewählten Märkten erhältlich sein werden und die Tür zu einer elitären Reihe von BRABUS Night Riders öffnen.

Bold. Luxurious. Badass. Die BRABUS 1300 R Edition 23.

Die BRABUS 1300 R Edition 23 ist luxuriöses Design, BRABUS typische Liebe zum Detail und ultra-limitierte Exklusivität. Konzipiert, um ein Statement zu setzen und pure Energie mit absoluter Naked-Bike-Präzision zu vereinen, verkörpert die neue Edition 23 in ihrem aggressiv-eleganten Look, ihrer Funktionalität und Power erneut das Beste beider Marken.

Wiederkehrende und weiterentwickelte Highlights der BRABUS Design-DNA, darunter zwei unverkennbare Farbgebungen, geschmiedete BRABUS Monoblock Z-Räder, hochwertige Karosserieelemente aus Carbon sowie ein stilvoller, von den BRABUS Interieur-Spezialisten in Bottrop mit viel Liebe zum Detail gefertigter Fahrersitz, definieren den einzigartigen und sportlichen Charakter des Motorrads und sorgen für einen sofortigen 1-Second-Wow-Faktor.

Die Plattform der BRABUS 1300 R Edition 23 bleibt die KTM 1290 SUPER DUKE R EVO. Gebaut für die beste Performance auf zwei Rädern, bietet dieses Modell ein hochmodernes Fahrerlebnis, kompromisslose Ergonomie und das schlagende Herz der Edition 23: einen LC8 V-Twin Motor, der aus seinen 1 301 Kubikzentimetern 132 kW / 180 PS bei 9 500 U/min und 140 Nm Drehmoment bei 8 000 U/min leistet. Die BRABUS Doppelrohr-Slip-on-Auspuffanlage unterstreicht ihren unverwechselbaren Charakter ebenso wie ihren massiven Sound.

Die BRABUS 1300 R Edition 23 erweitert ihre „Black and Bold“-Identität mit einer Reihe von neuen Features. Eine markante Scheinwerfermaske mit Sichtcarbon-Seitenverkleidung, Powerdomes sowie BRABUS Signature Stripes in der Luftzuführung akzentuieren das einzigartige Gesicht der Edition 23. Neu gestaltete Seitenteile und Luftkanäle sind eine weitere Hommage an jahrzehntelange Erfahrung in der Verarbeitung von Prepreg-Carbon.

Passend zum sportlichen Flair des Designs verfügt der ultraleichte, einteilige Kohlefaser-Unterboden jetzt über eine komplett neue Soziusabdeckung. Durch dieses Upgrade erhält die BRABUS 1300 R Edition 23 eine kompaktere und kraftvollere Silhouette, die das Design der Zündschlossabdeckung aufgreift und auf die Karosseriefarbe abgestimmt ist. Ganz im BRABUS Style wurde der beheizbare Sitz neu gepolstert und mit dem äußerst eleganten BRABUS „Crest“-Nahtmuster versehen. Die neuen Lenkerendspiegel runden das einzigartige Erscheinungsbild des Motorrads ab und lassen sich jederzeit millimetergenau einstellen.

Inspiriert von den exklusiven 1-Second-Wow Supercars der Marke ist die BRABUS 1300 R Edition 23 außerdem mit BRABUS Monoblock Z Schmiederädern ausgestattet. Modernste Fertigungsverfahren und eine brandneue Lackierung in „Platinum Black“ sorgen für den unverwechselbaren BRABUS Look und maximale Festigkeit.

Um der BRABUS 1300 R Edition 23 einen zusätzlichen Hauch von Individualität zu verleihen, wird sie in zwei Farbvarianten angeboten – „Superblack“ und „Stealth Gray“. Die Produktion ist auf 145 Maschinen für beide Varianten limitiert und in ausgewählten Märkten erhältlich.

Aus technischer Sicht nutzt die BRABUS 1300 R Edition 23 die neuste, semiaktive WP APEX Fahrwerkstechnologie. Sie ermöglicht es dem Fahrer, zwischen sechs speziellen Fahrmodi zu wählen: COMFORT, STREET, SPORT, TRACK und ADVANCED. Diese kann der Pilot individuell aktivieren oder er entscheidet sich für den AUTO Modus, der sich automatisch der Fahrbahn und den jeweiligen Fahrbedingungen anpasst.

Foto/Quelle: BRABUS GmbH