Freitag, Februar 20, 2026
Nachrichten

Daniela Maier gewinnt Olympia-Gold im Skicross
Nachrichten

Daniela Maier gewinnt Olympia-Gold im Skicross

Livigno (dts Nachrichtenagentur) – Bei den Olympischen Winterspielen in Italien hat die deutsche Freestyle-Skierin Daniela Maier im Skicross die Goldmedaille gewonnen. Silber ging an Fanny Smith aus der Schweiz und Bronze an Sandra Näslund aus Schweden.

Als Bronzemedaillengewinnerin bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking war Maier durchaus als Medaillenhoffnung nach Livigno gereist, wo die Olympia-Wettkämpfe im Freestyle-Skiing in diesem Jahr ausgetragen werden. Bei dem Wettkampf am Freitag erwischte sie auch den perfekten Start, indem sie in der Qualifikation direkt die beste Zeit fuhr. Bei den anschließenden KO-Runden, in denen jeweils vier Athleten gegeneinander die Piste hinunterfuhren, dominierte Maier jeden Lauf bis zum Halbfinale und konnte jeweils sicher von vorn fahren. Auch im Finale konnte sie das Rennen dann von der Spitze kontrollieren und sicherte sich so souverän Gold.

Im Medaillenspiegel rückt Deutschland durch den Sieg Maiers von dem achten auf den vierten Platz vor. Das deutsche Team rangiert jetzt mit sechs Gold-, acht Silber- und acht Bronzemedaillen hinter Norwegen, den USA und Italien.

Foto/Quelle: dts

