Donnerstag, Oktober 2, 2025
spot_img
StartNachrichtenDax klettert am Mittag weiter nach oben - KI-Papiere gefragt
Nachrichten

Dax klettert am Mittag weiter nach oben – KI-Papiere gefragt

UNITEDNETWORKER
By UNITEDNETWORKER

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der Dax ist am Donnerstag nach einem bereits freundlichen Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter nach oben geklettert. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.410 Punkten berechnet, 1,2 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.

„Die Zinssenkungshoffnungen in den USA geben den Aktienmärkten neue Kursdynamik“, sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. Das aktuelle Handelsbild werde insbesondere durch die Aktien mit Bezug zu KI-Aktivitäten geprägt. „So suchen Investoren verstärkt die Aktien von Siemens Energy und dem Baukonzern Hochtief. Aber auch Siemens und Infineon gehören zu den Tagesgewinnern.“

„Weniger gefragt sind die Unternehmen aus den defensiven Sektoren und dadurch befinden sich die Aktien von Eon, RWE und Merck auf der Verliererseite wieder. Die Investoren befinden sich augenscheinlich im Risk-On-Modus. Auch wenn Gold ebenfalls gefragt bleibt, zeigt sich eine zunehmend euphorische Stimmung an den europäischen Aktienmärkten“, so Lipkow.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagnachmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1748 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8512 Euro zu haben.


Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

Vorheriger Artikel
Attacke auf Synagoge in Manchester: Verdächtiger niedergeschossen
UNITEDNETWORKER
UNITEDNETWORKER
Der UNITEDNETWORKER akribisch recherchierte Informationen über Gründer und Startups. Neben Porträts junger Unternehmer und erfolgreicher Startups und deren Erfahrungen liegt der Fokus auf KnowHow von A bis Z sowohl für Gründer, Startups und Interessierte. Wir begleiten, Startups von der Gründungsphase bis zum erfolgreichen Exit.

UNITEDNETWORKER NEWSLETTER

ABONNIERE jetzt unseren kostenlosen Newsletter und erhalte Regelmäßig die wichtigsten Tipps für deine Karriere bequem per eMail in dein Postfach!

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Neueste Beiträge

Das könnte dir auch gefallen!

Meist Gelesene Beiträge

Neueste Beiträge

Part of THE PUBLISHER GANG

ABOUT US

UNITEDNETWORKER ist das Magazin für die Gestalter:innen unserer Zeit! Unser Fokus liegt auf der Welt des Unternehmertums und darüber hinaus.

Contact us: contact@unitednetworker.com

FOLLOW US

© UNITEDNETWORKER Powered by StartupValley Media & Publishing