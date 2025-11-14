Freitag, November 14, 2025
Dax startet im Minus – Zweifel an US-Leitzinssenkungen

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der Dax ist am Freitag mit Kursverlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 23.888 Punkten berechnet und damit 0,6 Prozent unter dem Handelsschluss am Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten nur Siemens Energy, Allianz und die Deutsche Telekom entgegen dem Trend im Plus, am Ende ging es für Infineon, Bayer und die Deutsche Bank am stärksten nach unten.

„Der heutige Handelstag wird für den Dax entscheidend werden“, kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow. „Nachdem die Börsenbullen gestern in eine böse Falle reingelaufen sind, lecken sie sich heute ihre Wunden. Die Äußerungen der US-Notenbanker saßen und haben die Aktienmärkte ein wenig von ihrem jeweiligen Höhenflug zurückgeholt“, sagte der Analyst mit Blick auf Zweifel an erhofften Leitzinssenkungen. „Zudem steht das Wochenende bevor, welches für schlechte Nachrichten oder Überraschungen gut sein kann, dessen Auswirkungen derzeit kaum ein Investor in seinem Portfolio sehen möchte. Unterstützend sind heute für den Dax die Quartalszahlen des Schwergewichts Allianz und von Siemens Energy.“

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1624 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8603 Euro zu haben.

Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit 63,93 US-Dollar, das waren 92 Cent oder 1,5 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.


Der UNITEDNETWORKER akribisch recherchierte Informationen über Gründer und Startups. Neben Porträts junger Unternehmer und erfolgreicher Startups und deren Erfahrungen liegt der Fokus auf KnowHow von A bis Z sowohl für Gründer, Startups und Interessierte. Wir begleiten, Startups von der Gründungsphase bis zum erfolgreichen Exit.

