Dienstag, August 19, 2025
Deutsche Feuerwehren unterstützen bei Waldbrand in Spanien

Bonn (dts Nachrichtenagentur) – Ein aus Bonn gestartetes Waldbrandmodul mit Einsatzkräften aus Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und weiteren Städten ist im spanischen San Sebastian eingetroffen. Das teilte die Feuerwehr Bonn am Dienstag mit. Der Konvoi aus 21 Fahrzeugen hatte auf dem Weg nach Spanien eine Übernachtung im Großraum Paris eingelegt.

In Frankreich schlossen sich weitere Einsatzkräfte aus Niedersachsen mit zwei zusätzlichen Tanklöschfahrzeugen an, sodass die Einheit nun aus 67 Personen besteht. Zwei Führungskräfte flogen bereits als Vorauskommando nach Madrid, um mit den örtlichen Behörden die Einsatzdetails abzustimmen. Die Einheit soll voraussichtlich am Dienstag in die Provinz Extremadura verlegt werden, um dort einen aktiven Waldbrand zu bekämpfen.

Neben den deutschen Einsatzkräften sind auch zwei französische Einheiten vor Ort. Ein finnisches Modul zur Vegetationsbrandbekämpfung ist auf dem Weg, und ein slowakischer Löschhelikopter soll in der Extremadura eingesetzt werden.


Foto: Feuerwehr (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

