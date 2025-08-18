DFB-Pokal: BVB müht sich gegen tapfere Essener in nächste Runde

Essen (dts Nachrichtenagentur) – Borussia Dortmund hat sich in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den Drittligisten Rot-Weiss Essen mit 1:0 durchgesetzt.

In der 79. Minute erzielte Serhou Guirassy das entscheidende Tor für die Dortmunder. Der Treffer fiel nach einem Zuspiel von Bensebaini, das Guirassy geschickt verwertete. Trotz der knappen Führung konnte der BVB den Vorsprung bis zum Schlusspfiff verteidigen.

Das Spiel begann mit einem dominanten Auftritt der Dortmunder, die viel Ballbesitz hatten, jedoch zunächst keine zwingenden Chancen kreieren konnten. Rot-Weiss Essen zeigte sich kämpferisch und hatte selbst einige gute Möglichkeiten, die jedoch ungenutzt blieben. Besonders in der ersten Halbzeit gelang es den Essenern, den Favoriten aus Dortmund immer wieder unter Druck zu setzen und die Räume geschickt zu verdichten.

In der zweiten Halbzeit erhöhte Dortmund den Druck und suchte verstärkt den Weg zum Tor. Die Einwechslungen von Spielern wie Julian Brandt und Jobe Bellingham brachten frischen Wind in das Spiel der Dortmunder. Letztlich reichte der Treffer von Guirassy, um den Einzug in die nächste Runde des DFB-Pokals zu sichern. Rot-Weiss Essen zeigte eine starke Leistung, konnte jedoch den Ausgleich nicht mehr erzielen.



