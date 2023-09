Die Masterclass of Happiness jetzt online verfügbar – Die Geheimnisse des finnischen Glücks lernen

Nach dem Erfolg der Masterclass of Happiness in diesem Jahr bietet Visit Finland nun der ganzen Welt die Möglichkeit die Geheimnisse der glücklichsten Nation der Welt zu ergründen. Ab heute startet Finnland die digitale Ausbildung zum Glücklichsein.

Die persönliche Masterclass of Happiness wurde bereits im vergangenen Frühjahr zu einem Phänomen: Die Nachricht erreichte ein Publikum in der ganzen Welt, sodass bei Visit Finland mehr als 150.000 Bewerbungen für die Teilnahme eingingen. Die auserwählten Teilnehmer*innen durften dann im Juni im Kuru Resort in der finnischen Seenplatte in persona das finnische Lebensglück erlernen. Nun möchte Visit Finland jedem über eine Online-Masterclass of Happiness ermöglichen, seinen inneren Finnen zu finden und ein Stück finnisches Lebensgefühl zu vermitteln.

Glücklichsein: Eine Fähigkeit, die jeder lernen kann

Die Masterclass of Happiness besteht aus Videolektionen von fünf Trainern zu vier Kernthemen. Die Lektionen sind so konzipiert, dass sie einen einfachen Einstieg in den finnischen Lebensstil ermöglichen. Jede Lektion enthält praktische Aufgaben, die den Teilnehmern helfen, die gesammelten Erkenntnisse der Masterclass in ihrem Leben und Alltag zu testen. Alle, die die Meisterklasse erfolgreich abschließen, erhalten ein Glückszertifikat.

„Es ist schwer die Einflüsse der Masterclass auf mein Leben in eine kleine Schachtel zu packen. Ich war in der Lage, meinen Alltag zu verlassen und in die Natur und eine Gruppe von erstaunlich geerdeten und kreativen, unterstützenden Menschen einzutauchen. Die anderen Teilnehmer, die Organisatoren und einfach alle, die daran beteiligt waren, waren so angenehm und entspannt im Miteinander. Ich glaube, dass wir es alle verdienen, glücklich zu sein, aber wir haben unseren Weg zum Glück einfach verpasst. Wir können das Glück in den kleinen Dingen finden, indem wir im Moment präsent sind, uns daran erfreuen, wo wir uns im Leben befinden“, so Alexandra Pinegger, die deutsche Teilnehmerin an der Masterclass of Happiness.

„Visit Finland möchte mit der Masterclass wichtige Aspekte des finnischen Lebens und der Kultur hervorheben, die diese besondere Einstellung des Glücklichseins zeigen, die die Finnen in vielerlei Hinsicht gemeistert haben. Die Online-Meisterklasse ist kostenlos, so dass sie für möglichst viele Menschen leicht zugänglich und verfügbar ist,“ beschreibt Heli Jimenez, Senior Director, International Marketing & PR von Business Finland. „Mit der Masterclass wollen wir jedem eine Grundlage bieten, die er nutzen kann, um sich sein eigenes Glück aufzubauen. Der Schlüssel ist, dass es sich beim Glücklichsein nicht um eine mystische Fähigkeit handelt, mit der ein Mensch geboren wird, sondern um eine Lebenseinstellung, die jeder lernen kann. Gleichzeitig gibt es aber auch keinen einheitlichen Weg zum Glück: Wir glauben aber, dass jeder Teilnehmer seinen persönlichen inneren Finnen durch unsere Masterclass finden kann.

Die Masterclass of Happiness ist ab dem 14. September unter findyourinnerfinn.com zu finden.

Vier Tipps für eine ganz persönliche Masterclass of Happiness während einer Finnlandreise:

Natürlich ist und bleibt es der beste Weg, das finnische Glück zu erleben, wenn es Reisende direkt und hautnah in Finnland erfahren. Mit diesen vier Tipps kann sich jeder seine persönliche Masterclass of Happiness zusammenstellen:

1. Ein Genuss für die Augen: Die Leidenschaft für Design und Kunst trägt in hohem Maße zum finnischen Glück bei. Eine gute Möglichkeit sich inspirieren zu lassen, ist ein Besuch des Design Museums und des Designviertels in Helsinki oder eine Reise zum neuen Aalto Museum Centre in Jyväskylä.

2. Natur pur in Finnland: Das berühmte Jedermannsrecht bietet die perfekte Gelegenheit, köstliche Lebensmittel, Zutaten und Gewürze direkt aus der finnischen Natur zu ernten. Denn leckeres und frisches Essen ist ein wesentlicher Bestandteil des finnischen Glücks – das beweisen auch viele Restaurants, wie das kürzlich mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Vår in Porvoo oder das Aanaar in Inari.

3. Die Saunanation: Eine der wichtigsten Einrichtungen, die zum finnischen Lebensglück beitragen, ist die Sauna. Bei etwa 3.000.000 Saunen in Finnland bietet Finnland Interessierten eine einzigartige Auswahl – besonders empfehlenswert: Die Serlachius Art sauna in Mänttä und die Saana sauna in Kuopio. Ein ebenso wichtiger Teil der Saunatradition: ein Bad zur Abkühlung in einem nahen gelegenen Gewässer.

4. Eine unvergleichliche Ruhe: Selbst kurze Ausflüge in die Natur fördern nachweislich das Wohlbefinden des Menschen – und Natur ist in Finnland fast überall zu finden. Hierfür eignen sich besonders die wunderschönen Nationalparks mit ihren einzigartigen Landschaften, wie der Nuuksio National Park in der Nähe von Helsinki – dort gibt es auch das hervorragende Naturzentrum Haltia – oder der Koli National Park.

Bild: Abschlussklasse Masterclass of Happiness Visit Finnland

Quelle: global communication experts