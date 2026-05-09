Stefano Zarrella Kochkurs: mydays bringt exklusives Creator-Erlebnis nach Deutschland

Der Stefano Zarrella Kochkurs bei mydays verbindet Creator Marketing mit exklusiven Erlebnisformaten. Fans des bekannten Food Creators können gemeinsam mit Stefano Zarrella ein italienisches 3-Gänge-Menü kochen und dabei ein persönliches Community-Erlebnis genießen. Mit dem neuen Format setzt mydays gezielt auf exklusive Highlight-Erlebnisse im Bereich Social-first Kampagnen und Influencer-Kooperationen.

Stefano Zarrella Kochkurs exklusiv bei mydays buchbar

München, Mai 2026. Kochkurse boomen, Creator Produkte ebenso: mydays verbindet nun beides und bringt den Feed auf den Herd. Mit einem exklusiven Kochkurs mit Food-Creator Stefano Zarrella baut mydays seine Strategie rund um aufmerksamkeitsstarke Highlight-Formate weiter aus. Beim Kurs kochen Gäste Seite an Seite mit einem der bekanntesten Food-Creator Deutschlands ein 3-Gänge-Menü – ehrlich, italienisch und voller Geschmack. Der Kurs ist ab sofort exklusiv bei mydays buchbar.

Das Format ist Teil einer übergeordneten “Leuchtturm-Strategie”, mit der mydays gezielt aufmerksamkeitsstarke Erlebnisse exklusiv bei mydays buchbar macht. Ein Beispiel für diesen Ansatz ist die Zusammenarbeit mit Stefano Zarrella. Gemeinsam wurde nicht nur eine eigene Geschenkbox entwickelt, sondern nun auch ein exklusives Kochkurs-Format konzipiert, das es der Community von Stefano Zarrella ermöglicht, mit ihrem Star zu kochen.

mydays setzt beim Stefano Zarrella Kochkurs auf Creator-Erlebnisse

„Exklusive, nur bei mydays verfügbare Angebote stärken die Differenzierung im Wettbewerb und erhöhen die Attraktivität für neue Zielgruppen“, so David Geiger, Director Marketing bei mydays. „Sowohl der Creator als auch das Erlebnis müssen zu mydays und unserer Zielgruppe passen. Da haben wir bei Stefano einen starken Fit gesehen.”

Zum ersten Mal kommt Stefano seiner Community beim Kochkurs ganz nah: Für ganze sechs Stunden erleben die Teilnehmer:innen ihn nicht nur als Koch, sondern als Gastgeber, der persönlich durch den Tag führt, Zeit schenkt und echte gemeinsame Momente in der Küche schafft. Im Fokus stehen persönliche Familienrezepte, neu interpretiert mit modernen Einflüssen. Die bewusst limitierte Gruppengröße sorgt für ein besonders exklusives und intensives Erlebnis.

Stefano Zarrella Kochkurs verbindet Community und italienische Küche

„Kochen ist für mich weit mehr als nur Essen, es ist ein Stück zuhause, ein Gefühl von Wärme und Verbindung. Es gibt kaum etwas, das mir mehr Freude bereitet als gemeinsam Zeit in der Küche zu verbringen und genau diese Momente zu teilen. Mit mydays kann ich diese Leidenschaft nun weitergeben und andere direkt dafür begeistern“, so Stefano Zarrella.

Die begleitende Social-first Kampagne nutzt gezielt die Reichweite und Authentizität von Stefano Zarrellas Community, um das Erlebnis direkt in der Zielgruppe zu verankern. Reels, Gewinnspiele und paid partnership Ad schaffen Awareness. Ergänzt durch Interviews mit Stefano entstehen echte, glaubwürdige Einblicke in die neuen Kochkurse. Ein Launch-Event mit Influencern und Medien verlängert die Story über die eigenen Kanäle hinaus. Parallel treibt mydays die Conversion über alle Touchpoints voran – inklusive Newsletter-Countdown, um Kaufimpulse zu verstärken. Vor Ort wird das Erlebnis selbst zum Content. Die Kampagne läuft von April bis Juni.

Das Erlebnis findet im Juni an insgesamt sechs Terminen in München, Köln und Hamburg statt und ist exklusiv nur bei mydays buchbar. Die Teilnehmerzahl ist bewusst limitiert, um ein besonders persönliches Erlebnis zu ermöglichen.

Bildcredits mydays GmbH

Quelle mydays GmbH