Experte erwartet tägliche Milliardenkosten bei Internet-Blackout

Heidelberg (dts Nachrichtenagentur) – Ein Internet-Blackout würde Deutschland täglich fast sieben Milliarden Euro kosten. Das geht aus Berechnungen des Verbraucherportals Verivox auf Basis einer Umfrage hervor, über die die „Welt am Sonntag“ berichtet.

Demnach ist mehr als die Hälfte der befragten Berufstätigen in Deutschland (57,3 Prozent) täglich auf das Internet angewiesen. Nur 13,6 Prozent gaben in der Befragung an, das Internet nicht oder nur selten für ihren Job zu benötigen. Folglich wären von einem mehrtägigen Internetausfall 86,4 Prozent der befragten Berufstätigen betroffen und könnten einen gewichtigen Teil ihrer Arbeit nicht mehr ausüben.

Fast jeder zweite Befragte gab an, in seinem Job funktionierten die wichtigsten Anwendungen nur online. Jeweils 45 Prozent der Umfrageteilnehmer sagten, sie könnten ohne Netz keine Daten erheben und seien vom Kontakt zu Kunden oder Lieferanten abgeschnitten. Ein gutes Drittel der Befragten speichert alle wichtigen Daten in der Cloud. 30 Prozent der Teilnehmer könnten Geräte nicht nutzen, die übers Netz gesteuert werden.

„Obwohl nicht jede Tätigkeit vom Internet abhängt, wäre der potenzielle volkswirtschaftliche Schaden eines längeren Internetausfalls immens“, sagte Jörg Schamberg, Telekommunikationsexperte bei Verivox. Hochgerechnet auf Basis des Bruttonationaleinkommens bedeute dies, dass an jedem Tag ohne Internet in Deutschland ein volkswirtschaftlicher Schaden von bis zu 6,98 Milliarden Euro entstehen könnte.



Foto: Breitbandausbau (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts