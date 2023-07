EZB wird Zinsen trotz abflachender Wirtschaft um 25 Punkte anheben

Die am kommenden Donnerstag bevorstehende EZB-Sitzung kommentiert Jill Hirzel, Senior Investment Specialist bei Insight Investment:

„Obwohl sich die Anzeichen mehren, dass die Wirtschaftstätigkeit in der Eurozone an Schwung verliert, wird allgemein erwartet, dass die EZB am Donnerstag die Zinssätze um 25 Basispunkte anhebt. Es ist unwahrscheinlich, dass sie die Erwartungen nicht erfüllt. Der vielleicht wichtigste Aspekt der Sitzung wird die Prognose von Präsidentin Lagarde sein, die ein Auge auf die anhaltend hohe Kerninflation haben wird.

Insgesamt gehen wir davon aus, dass die EZB die beträchtliche Zeitspanne zwischen den Sitzungen – die nächste Sitzung findet erst Mitte September statt – nutzen will, um die Auswirkungen der vorangegangenen Zinserhöhungen auf das Wachstum zu bewerten. Daher erwarten wir einen eher vagen Kommentar zu den Aussichten für die Zinssätze, was die Frage aufwirft, ob die Anhebung in dieser Woche die letzte in diesem Zyklus sein wird. Wir gehen nach wie vor davon aus, dass die Zinsen im September um weitere 25 Basispunkte angehoben werden, um eine Endrate von 4 % zu erreichen.“

