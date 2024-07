Faeser wünscht deutschen Athleten bei Olympischen Spielen Erfolg

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Zum Auftakt der Olympischen Spiele in Paris an diesem Freitag hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) den deutschen Athleten viel Erfolg gewünscht. Die deutschen Athleten hätten sich über Jahre vorbereitet, um ihren Traum von Olympia wahrzumachen, sagte Faeser der „Rheinischen Post“ (Freitagausgabe). „Wir stehen hinter ihnen und drücken die Daumen, damit sie in Frankreich ihr Bestes abrufen können. Ich bin mir sicher, sie werden unser Land stark vertreten.“

Sie freue sich sehr auf die Olympischen Spiele in Paris. „Wir hoffen, dass sie ebenso Millionen Menschen aus vielen Nationen friedlich und fröhlich zusammenbringen werden, wie wir es gerade bei der Fußball-EM in Deutschland erlebt haben“, sagte die für Sportpolitik zuständige Ministerin.

„In Paris liegt natürlich ein besonders starker Fokus auf der Sicherheit. Die französischen Behörden erhalten dabei große Unterstützung aus Deutschland.“ Das habe sie mit ihrem französischen Amtskollegen Gérald Darmanin vereinbart, so Faeser. Etwa 200 Beamte der Bundespolizei und etwa 100 Polizeikräfte aus den Ländern sollen während der Spiele in Frankreich im Einsatz sein.

„An der deutsch-französischen Grenze habe ich für die kommenden Wochen auch weiter Binnengrenzkontrollen angeordnet, um für ein Höchstmaß an Sicherheit zu sorgen“, sagte Faeser. „Unsere Sicherheitsbehörden arbeiten eng und vertrauensvoll zusammen und sind sehr wachsam. Das gilt für alle denkbaren Gefahren von Terrorismus und Gewaltkriminalität bis hin zu hybriden Bedrohungen wie Cyberattacken“, sagte die Innenministerin.



Foto: Olympische Sommerspiele 2024 (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts