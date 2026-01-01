FC St. Pauli verpflichtet japanischen Nationalspieler Ando

Donnerstag, Januar 1, 2026
Hamburg (dts Nachrichtenagentur) – Der FC St. Pauli hat seinen Kader für die Rückrunde mit dem japanischen Nationalspieler Tomoya Ando verstärkt. Das teilte der Bundesligist aus Hamburg am Neujahrstag mit. Der 26-jährige Innenverteidiger wechselt vom japanischen Erstligisten Avispa Fukuoka an das Millerntor. Über die Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart.

Ando bestritt in der abgelaufenen Saison 36 Spiele in der höchsten japanischen Liga und erzielte dabei vier Tore. Zuvor sammelte der Verteidiger bereits Erfahrung in der zweiten Liga. Im Juli 2025 debütierte er in der japanischen Nationalmannschaft, für die er bislang drei Einsätze hat. Sportchef Andreas Bornemann sieht in Ando einen Spieler, der der Defensive zusätzliche Flexibilität verschaffe, da er auf allen Positionen in einer Dreierkette eingesetzt werden könne.

Auch Cheftrainer Alexander Blessin äußerte sich zufrieden mit der Verpflichtung. Er lobte Andos Antizipationsvermögen, sein offensives Verteidigen und sein gefährliches Kopfballspiel. Der Spieler selbst sagte, der Wechsel in die Bundesliga sei ein wichtiger Schritt und der FC St. Pauli der richtige Verein für seine weitere Entwicklung.


