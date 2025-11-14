Fraktionsspitze der Union hofft auf Ende des Rentenstreits

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Kurz vor Beginn des Deutschlandtags der Jungen Union (JU) hofft die Fraktionsspitze von CDU/CSU im Bundestag auf ein Ende des Rentenstreits mit der CDU-Nachwuchsorganisation. „Mit Blick auf die aktuelle Rentenreform besteht Einigkeit beim Rentenniveau bis 2031 und der Mütterrente“, sagte Parlamentsgeschäftsführer Steffen Bilger (CDU) der „Rheinischen Post“ (Freitagsausgabe). „Über grundsätzliche Fragen darüber hinaus werden wir noch sprechen und auch eine Rentenkommission einsetzen.“

Bilger forderte die Junge Union auf, sich „ihren prüfenden und kritischen Blick im Sinne der Generationengerechtigkeit“ zu bewahren. „Gesetze und Regelungen, die wir heute beschließen, müssen auch in Zukunft noch finanzierbar sein – das gilt für die Rente, aber auch für alles andere“, sagte Bilger.

An diesem Freitag beginnt der Deutschlandtag im badischen Rust. Mit Spannung wird die Rede von Kanzler Friedrich Merz (CDU) am Samstag erwartet. Die JU kritisiert das Rentenpaket der Koalition wegen der milliardenschweren Kosten scharf.



Foto: Älteres Paar (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts