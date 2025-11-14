Freitag, November 14, 2025
spot_img
StartNachrichtenFraktionsspitze der Union hofft auf Ende des Rentenstreits
Nachrichten

Fraktionsspitze der Union hofft auf Ende des Rentenstreits

UNITEDNETWORKER
By UNITEDNETWORKER

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Kurz vor Beginn des Deutschlandtags der Jungen Union (JU) hofft die Fraktionsspitze von CDU/CSU im Bundestag auf ein Ende des Rentenstreits mit der CDU-Nachwuchsorganisation. „Mit Blick auf die aktuelle Rentenreform besteht Einigkeit beim Rentenniveau bis 2031 und der Mütterrente“, sagte Parlamentsgeschäftsführer Steffen Bilger (CDU) der „Rheinischen Post“ (Freitagsausgabe). „Über grundsätzliche Fragen darüber hinaus werden wir noch sprechen und auch eine Rentenkommission einsetzen.“

Bilger forderte die Junge Union auf, sich „ihren prüfenden und kritischen Blick im Sinne der Generationengerechtigkeit“ zu bewahren. „Gesetze und Regelungen, die wir heute beschließen, müssen auch in Zukunft noch finanzierbar sein – das gilt für die Rente, aber auch für alles andere“, sagte Bilger.

An diesem Freitag beginnt der Deutschlandtag im badischen Rust. Mit Spannung wird die Rede von Kanzler Friedrich Merz (CDU) am Samstag erwartet. Die JU kritisiert das Rentenpaket der Koalition wegen der milliardenschweren Kosten scharf.


Foto: Älteres Paar (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

Vorheriger Artikel
Rotes Kreuz fordert verpflichtenden Reanimationsunterricht
UNITEDNETWORKER
UNITEDNETWORKER
Der UNITEDNETWORKER akribisch recherchierte Informationen über Gründer und Startups. Neben Porträts junger Unternehmer und erfolgreicher Startups und deren Erfahrungen liegt der Fokus auf KnowHow von A bis Z sowohl für Gründer, Startups und Interessierte. Wir begleiten, Startups von der Gründungsphase bis zum erfolgreichen Exit.

UNITEDNETWORKER NEWSLETTER

ABONNIERE jetzt unseren kostenlosen Newsletter und erhalte Regelmäßig die wichtigsten Tipps für deine Karriere bequem per eMail in dein Postfach!

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Neueste Beiträge

Das könnte dir auch gefallen!

Meist Gelesene Beiträge

Neueste Beiträge

Part of THE PUBLISHER GANG

ABOUT US

UNITEDNETWORKER ist das Magazin für die Gestalter:innen unserer Zeit! Unser Fokus liegt auf der Welt des Unternehmertums und darüber hinaus.

Contact us: contact@unitednetworker.com

FOLLOW US

© UNITEDNETWORKER Powered by StartupValley Media & Publishing