Goldener Herbstgenuss am Tiroler Silberpfad

Der Weitwanderweg Tiroler Silberpfad ist dank seines Höhenprofils bis weit in den Oktober ideal zum Wandern. Mit der Locandy-App lässt sich zusätzlich die Geschichte der Silberregion Karwendel nun interaktiv erkunden. Die perfekte Ausrüstung dazu kann man sich im neuen Testcenter ausleihen.

Die heutige Silberregion Karwendel war im Spätmittelalter eine der reichsten Bergbauregionen Europas. Am Tiroler Silberpfad (86 km, 3.360 hm) sind einige Zeugen aus der Zeit des Schwazer Silberbergbaus zu entdecken. Der Locandy Audio-Guide am Smartphone liefert dazu jede Menge historischer Fakten, Legenden und Geschichten – auch in einer spielerischen Variante für Kinder. Im Testcenter gegenüber des Tourismusbüros in Schwaz kann man sich alles von E-Bikes über E-Scooter bis hin zu Wanderschuhen und -jacken, Rucksäcken, Trekkingstöcken, Regenschirmen sowie Kindertragen ausleihen.

So starten große und kleine Naturgenießer bestens ausgerüstet in den Wanderherbst der Silberregion Karwendel. Der Eng Bus fährt bei gutem Wanderwetter jeden Mittwoch (bis 09.10.24) zum großen Ahornboden. Die rund 2.000 Bergahornbäume vor den Felsen des Karwendels geben im Herbst ein besonders farbenprächtiges Bild ab. Vom Almdorf Eng starten Wanderungen zur Binsalm, zur Falkenhütte oder zur Lamsenjochütte. Bis Mitte September läuft auch noch das vielfältige Sommerprogramm der Silberregion. Von geführten Wanderungen bis hin zu einer Fahrt mit dem Hüttentaxi in die Loas oder zur Weidener Hütte ist für jeden etwas dabei. www.silberregion-karwendel.com

Eng Bus

Fahrzeiten: bis 09.10.24 (bei Schönwetter bis 16.10.24), immer mittwochs

Tarife: Erw. € 18,– / SC Flexi € 13,– / SC Plus kostenlos

Tourismusverband Silberregion Karwendel

Tourismusverband Silberregion Karwendel

Münchner Straße 11

6130 Schwaz

Tel.: +43 5242 63240

info@silberregion-karwendel.com

http://www.silberregion-karwendel.com

Bild:Copyright Robert Pupeter Silberregion Karwendel

Quelle mk Salzburg