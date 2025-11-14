Freitag, November 14, 2025
Nachrichten

Gottschalk erklärt irritierenden Auftritt bei Bambi-Verleihung

Baden-Baden (dts Nachrichtenagentur) – Thomas Gottschalk hat seinen irritierenden Auftritt mit Cher bei der Bambi-Verleihung am Donnerstag erklärt. Wie Gottschalk dem „Spiegel“ sagte, sei er erst einen Tag zuvor – auf Wunsch von Cher – für den Bühnenauftritt angefordert worden. Bis dahin sei er nur als Gast geplant gewesen. Der Bambi-Produzent, der auch Shows wie „Verstehen Sie Spaß?“ verantworte, habe ihn deshalb angerufen.

„Aber kein Mensch hatte mir was von einer zusätzlichen `Cher auf der Kugel` erzählt, die so aussah wie Cher damals bei mir aufgetreten war (…) Ich dachte plötzlich (als da eine Cher auf der Bühne stand und die andere von hinten dazu kam) an eine Verlade und war (zum ersten Mal auf einer öffentlichen Bühne) echt verwirrt und habe dann wirklich dummes Zeug erzählt“, so Gottschalk. „Das Zitat in Bezug auf `Frauen ernst nehmen` nehme ich hiermit ausdrücklich zurück und entschuldige mich dafür. Ich nehme Frauen sehr ernst. Niemand weiß das besser als meine.“

Das alles, so schreibt er, sei „natürlich Wasser auf die Mühlen der Hater“. Aber er werde sich mit der letzten Ausgabe der RTL-Show `Denn sie wissen nicht, was passiert` im Dezember „mit stolzen 75 von der Show-Bühne verabschieden“. Weiter schreibt Gottschalk: „Beim Bambi wusste ich tatsächlich nicht, was da gerade passierte.“

Gottschalk hatte Buhrufe bekommen, als er Cher mit dem Satz ankündigte: „Hier ist sie, die einzige Frau, die ich in meinem Leben ernst genommen habe.“


