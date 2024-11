Habeck will Kanzlerkandidatur bekanntgeben

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will offenbar am Freitag seine Kanzlerkandidatur für seine Partei bekanntgeben. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend.

Am Donnerstag hatte Habeck bereits Accounts auf den Plattformen Instagram, Facebook, Threads und X aktiviert. Darauf veröffentlichte er ein Video, das wie eines seiner Bücher den Titel „Von hier an anders“ trägt. In dem Clip sitzt er am Schreibtisch und unterstreicht Teile eines Dokuments. Habeck trägt dabei ein auf Taylor-Swift-Konzerten der „Eras Tour“ übliches Freundschaftsarmband, dessen Buchstaben den Schriftzug „Kanzler Era“ bilden. Auf einem Kalender im Hintergrund ist der 8. November eingekreist.

Habeck summt in dem Video die Melodie von Herbert Grönemeyers „Zeit, dass sich was dreht“, das in einer Neuauflage mit Soho Bani in diesem Jahr wieder an die Spitze der Charts geklettert war. Zuletzt hatte Grönemeyer Medienberichten zufolge der CDU untersagt, den Song im Wahlkampf für Friedrich Merz (CDU) zu nutzen.



Foto: Robert Habeck (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

