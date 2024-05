Im Vergleich: Die beliebtesten Titel von Gen Z und Gen X

Roman Przibylla, Head Public Solutions bei CAT Financial Products untersucht die Unterschiede in der Titelauswahl von Gen Z und Gen X:

In den kommenden zehn Jahren werden wir einen größeren technologischen Fortschritt erleben als in den letzten hundert Jahren. Technologie wird verstärkt eingesetzt werden, um Nachhaltigkeit zu fördern. Diese Entwicklung spiegelt sich bereits im Investitionsverhalten der jungen Generation Z (Geburtsjahre zwischen 1997 und 2009) wider. Ihre Elterngeneration X (Geburtsjahre zwischen 1965 und 1980) investiert hingegen eher in traditionelle Branchen.

Dies zeigen Daten der Finanzapp Yuh und der UBS zu den beliebtesten Aktien beider Generationen, die kürzlich von blick.chveröffentlicht wurden. Demnach investiert die Gen Z am liebsten in die Unternehmen Tesla, Apple, UBS, Nvidia, Nestlé, Roche, Nikola und Microsoft, während die Gen X die Aktien von UBS, Swiss Re, Zurich Insurance, Tesla, Meyer Burger, CS Group, Nestlé und Roche bevorzugt.

Technologiefokus versus breite Diversifikation

Die Gen Z setzt mit Unternehmen wie Apple, Nvidia, Microsoft und Tesla deutlich auf Technologie und fördert somit technologischen Fortschritt. Dies deutet auf eine Präferenz für schnell wachsende Branchen hin, die bei jungen Investoren beliebt sind. Nikola, ein Hersteller von Elektro- und Wasserstofffahrzeugen, zeigt das Interesse an nachhaltigen und innovativen Technologien, die charakteristisch für die Generation Z sind und die potenziell die nächste Revolution im Transportsektor darstellen könnten.

Die Unternehmen UBS, Nestlé und Roche gehören auch zu den bevorzugten Titeln der Gen X, was darauf hinweist, dass beide Generationen eine Wertschätzung für stabile Dividenden und solide Geschäftsführung teilen. Insgesamt investiert die Gen X mit Swiss Re, Zurich Insurance, CS Group und Nestlé in eine Mischung aus Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Konsumgütern und Gesundheitswesen.

Daraus ergibt sich eine breite Diversifikation über verschiedene Wirtschaftssektoren hinweg. Diese Unternehmen, die in den 2000er Jahren gegründet wurden, gehören zu den internationalen Marktführern und gelten als vergleichsweise stabil. Diese Wahl könnte auf langfristige Sicherheit und kontinuierliche Dividendenausschüttung abzielen. Tesla und Meyer Burger, ein Unternehmen spezialisiert auf Photovoltaik und Halbleitertechnologie, sind dagegen risikoreicher, aber bieten potenziell höheres Wachstum. Somit gehören jeweils ein „Innovator“ und ein „Disruptor“ zu den Top-Werten der Gen X, jedoch in Produkten der „Old Economy“ wie Energie und Automobil.

Vergleich der Risikoprofile

Demzufolge weisen die beiden Generationen unterschiedliche Risikoprofile auf: Die bevorzugten Titel der Gen X sind insgesamt breiter über traditionelle und etablierte Industrien diversifiziert, während die Gen Z bei ihrer Auswahl einen stärkeren Fokus auf Technologie und Innovation legt. Es scheint, dass jüngere Investoren aufgrund ihrer Betonung auf volatilere Tech-Aktien bereit sind, ein höheres Risiko einzugehen. Im Gegensatz dazu bevorzugt die Gen X eher konservativere und etablierte Unternehmen, die als weniger volatil und langfristig stabiler angesehen werden.

Im Vergleich: Die beliebtesten Titel von Gen Z und Gen X

Foto von Roman Przibylla (Quelle: CAT Financial Products)

