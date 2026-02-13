Kanzler hat Verständnis für Wegdrücken durch Olympia-Sieger

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Nachdem Doppel-Olympiasieger Max Langenhan einen Telefonanruf von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) weggedrückt hat, reagiert das Kanzleramt mit Verständnis.

Es gebe „keinen Anlass für eine Entschuldigung“, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Sebastian Hille am Freitag der dts Nachrichtenagentur. Es sei absolut nachvollziehbar, dass ein Olympiasieger nicht jederzeit telefonisch erreichbar sei. Darüber hinaus sei er optimistisch, dass es doch noch zu einem Telefonat zwischen Kanzler und Olympiasieger komme, sagte Hille.

Langenhan hatte nach seinem zweiten Triumph im Team-Wettbewerb nach eigenen Angaben einen Anruf bekommen, diesen aber weggedrückt, weil er die Nummer nicht kannte. Er gehe grundsätzlich bei unbekannten Nummern nicht ans Telefon, sagte Langenhan. Nachdem sich später herausgestellt hat, dass es der Kanzler war, tue ihm das aber leid.



