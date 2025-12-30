Mittwoch, Dezember 31, 2025
KORREKTUR: Gewinnzahlen Eurojackpot vom Dienstag (30.12.2025)

Helsinki (dts Nachrichtenagentur) – In der Dienstags-Ausspielung des Eurojackpots wurden am Abend die Gewinnzahlen gezogen.

Sie lauten 10, 18, 20, 23, 27, die beiden „Eurozahlen“ sind die 1 und die 6. Diese Angaben sind ohne Gewähr.

Die Gewinnwahrscheinlichkeit in der Gewinnklasse 1, also beim eigentlichen „Eurojackpot“, liegt bei 1:140 Millionen. Glücksspiel kann süchtig machen.

Die Zahlen waren zur letzten Ziehung in diesem Jahr deutlich später als sonst üblich bekannt gemacht wurden. In einer früheren Version dieser Meldung wurden versehentlich die Zahlen von letztem Freitag verbreitet.


Foto: Spielschein für Eurojackpot (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

