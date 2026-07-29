PM-International eröffnet neue Hauptbüros in Tokio

PM-International, das weltweit am schnellsten wachsende Direktvertriebsunternehmen, hat am 26. Juli mit einer feierlichen Eröffnungszeremonie seine neuen Hauptbüros für die japanische Niederlassung in Shinjuku, Tokio, offiziell eröffnet. Dieser Meilenstein ist ein wichtiger Schritt zur Stärkung der Präsenz des Unternehmens auf dem japanischen Markt und unterstreicht sein Streben nach langfristigem Wachstum sowie die Unterstützung seiner Vertriebspartner.

Ausbau des Unterstützungsnetzwerks in Japan

Der Umzug folgt kurz nach der kürzlichen Eröffnung des neuen Direct Sales Center (DSC) von PM-International Japan in Fukuoka, womit das landesweite Unterstützungsnetzwerk des Unternehmens in den Regionen Tokio, Osaka und Kyushu vervollständigt wurde. Zusammen spiegeln diese beiden Meilensteine eine koordinierte, landesweite Investitionsstrategie wider, die innerhalb weniger Wochen die Infrastruktur stärkt, die Vertriebspartner und Kunden von Tokio bis hinunter in den Süden Japans unterstützt.

Mehr Platz und bessere Zusammenarbeit

Aufgrund des anhaltenden Wachstums auf dem japanischen Markt waren die bisherigen Büroräume von PM-International Japan in Nihonbashi-Kayabacho im Bezirk Chuo zu klein geworden, sodass die Mitarbeiter auf drei verschiedene Standorte verteilt waren. Durch den Umzug nach Tokio ist nun das gesamte Unternehmensteam unter einem Dach vereint, was die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen verbessert.

Die neuen Büroräume stellen zudem eine erhebliche Verbesserung hinsichtlich Infrastruktur und Kapazität dar. Im Vergleich zum bisherigen Standort bietet der neue Standort deutlich größere Büroräume, DSC-Einrichtungen sowie große Seminarräume, in denen mehr Besucher und Veranstaltungen als je zuvor Platz finden. Die Räumlichkeiten wurden so konzipiert, dass sie den Mitarbeitern ein modernes und angenehmes Arbeitsumfeld bieten und gleichzeitig Vertriebspartnern sowie Geschäftspartnern ein noch professionelleres und einladenderes Umfeld schaffen.

Shinjuku als strategischer Standort

Tokio, insbesondere der Stadtteil Shinjuku, wurde aufgrund seiner hervorragenden Verkehrsanbindung als neuer Standort ausgewählt. Dadurch sind die neuen Geschäftsräume für Vertriebspartner, Kunden und Geschäftspartner aus ganz Japan optimal erreichbar. Als größte Stadt Japans und zugleich größter PM-International Markt des Landes stärkt die Präsenz an diesem Standort die Fähigkeit des Unternehmens, das Geschäftswachstum landesweit noch gezielter zu unterstützen.

„Mit der Eröffnung unserer neuen Geschäftsräume in Shinjuku schaffen wir die Grundlage für die nächste Wachstumsphase in Japan“, erklärte Hirofumi Takaishi, General Manager Sales Japan. „Diese Investition unterstreicht unser langfristiges Engagement für unsere Vertriebspartner und den japanischen Markt insgesamt.“

Investition in langfristiges Wachstum

Der neue Bürostandort in Tokio stärkt die internen Abläufe und verbessert die Möglichkeiten des Unternehmens, seine wachsende Gemeinschaft von Vertriebspartnern und Kunden in ganz Japan zu betreuen. Der Umzug stellt einen wichtigen Meilenstein für das kontinuierliche Wachstum von PM-International Japan dar. Zugleich ist er eine strategische Investition, die die künftige Geschäftsexpansion unterstützt, die Servicequalität erhöht und eine starke Grundlage für die langfristige Entwicklung des Unternehmens schafft.

Bildcredits PM International AG

Quelle PM International AG