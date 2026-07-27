Die Lifestyle- und Designmarke Shirakawa ist ab sofort im Concept Store von Syltexklusiv bei FASMAS in der Neuen Mitte in Westerland auf Sylt vertreten. Besucherinnen und Besucher finden dort eine kuratierte Auswahl der Marke. Mit der Kooperation erweitert der Concept Store sein Angebot um einen weiteren Anbieter aus den Bereichen Lifestyle und Design.

Concept Store bringt Marken und Kunden zusammen

Der Concept Store von Syltexklusiv bei FASMAS versteht sich als Plattform für ausgewählte Marken, Manufakturen und innovative Produkte. Im Mittelpunkt steht nicht allein der Verkauf, sondern die Möglichkeit, Produkte erlebbar zu machen und ihre Geschichten zu vermitteln. Ziel ist es, Unternehmen den direkten Kontakt zu einer qualitätsbewussten Zielgruppe auf Sylt zu ermöglichen.

Shirakawa ergänzt das Sortiment

Mit Shirakawa erweitert der Concept Store sein Angebot um Lederaccessoires, Taschen, Reiseaccessoires und ausgewählte Home-Living-Produkte. Die Kollektion richtet sich an Menschen, die Wert auf Design, Funktionalität und langlebige Produkte legen.

Kooperation ergänzt das Konzept von FASMAS

Die Zusammenarbeit ergänzt das bestehende Konzept von FASMAS. Während das Einrichtungshaus seit Jahren für skandinavisch geprägtes Wohndesign und hochwertige Einrichtungslösungen steht, erweitert Shirakawa das Angebot um Lederaccessoires sowie Produkte für den Wohn- und Reisebereich.

Auch Jens Dybdahl von FASMAS sieht in der Kooperation eine passende Ergänzung:

„Unsere Kunden legen großen Wert auf Qualität, gutes Design und Produkte, die viele Jahre Freude bereiten. Shirakawa passt deshalb hervorragend zu unserem Sortiment und erweitert unser Einrichtungskonzept um hochwertige Accessoires, die dieselbe Philosophie verfolgen.“

Nachfrage nach weiteren Marken wächst

Das Concept-Store-Konzept wird nach Angaben der Initiatoren bereits gut angenommen. Zahlreiche Besucher haben den neuen Bereich entdeckt. Gleichzeitig steigt das Interesse weiterer Marken und Manufakturen an einer Präsentation im Concept Store. Gesucht werden Unternehmen mit einer klaren Markenidentität und Produkten, die das bestehende Angebot sinnvoll ergänzen.

„Wir möchten Marken nicht einfach nur präsentieren, sondern sie erlebbar machen. Der persönliche Kontakt, kompetente Beratung und das Erzählen der Geschichten hinter den Produkten sind zentrale Bestandteile unseres Konzepts“, erklären die Initiatoren Christine Arnoldt und Stefan Kny.

Concept Store in Westerland entwickelt sich weiter

Der Concept Store bei FASMAS in der Neuen Mitte von Westerland wächst kontinuierlich. Geplant ist, das Sortiment künftig um weitere Marken und Manufakturen aus den Bereichen Lifestyle, Design und Handwerk zu ergänzen.

Mit Shirakawa erweitert sich das Angebot um eine weitere Lifestyle- und Designmarke. Die Kollektion ist im Concept Store bei FASMAS in Westerland erhältlich und kann zudem über den Onlineshop von FASMAS entdeckt werden.

Bildcredits Stefan Kny

Pressekontakt

Stefan Kny

E-Mail: redaktion@syltexklusiv.com

Internet: www.syltexklusiv.com