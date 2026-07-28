Der Sommer vergeht, doch die Ausstrahlung bleibt

Sonnengeküsste Haut, glänzendes Haar und dieses unbeschwerte Gefühl. Der Sommer hinterlässt mehr als nur schöne Erinnerungen. Auch wenn die Tage kürzer werden und kühlere Temperaturen Einzug halten, muss der Summer Glow nicht mit der letzten Hitzewelle verschwinden. Denn natürliche Ausstrahlung ist weit mehr als ein saisonaler Effekt: Sie entsteht durch die richtige Kombination aus Pflege, Wohlbefinden und kleinen Ritualen, die Körper und Geist guttun. Mit einer auf den Herbst abgestimmten Beauty-Routine lässt sich das Sommergefühl noch lange bewahren.

Step 1: Sanft erneuern

Nach intensiver Sonneneinstrahlung ist jetzt der ideale Zeitpunkt, Haut und Teint zu revitalisieren. Ein- bis zweimal pro Woche entfernt die FRESH enzyme mask abgestorbene Hautschüppchen besonders sanft und bringt die natürliche Strahlkraft der Haut wieder zum Vorschein. Ergänzend sorgt der FRESH scrub face & body für ein glattes Hautgefühl und bereitet Gesicht und Körper optimal auf die nachfolgende Pflege vor.

Step 2: Reinigen und ausgleichen

Die Basis jeder Pflegeroutine ist eine sanfte Reinigung. Der FRESH cleanser befreit die Haut gründlich von Rückständen, ohne sie auszutrocknen. Anschließend bringt der FRESH toner calm die Haut ins Gleichgewicht und bereitet sie optimal auf die nächsten Pflegeschritte vor.

Step 3: Feuchtigkeit und Glow schenken

Nach dem Sommer steht intensive Feuchtigkeit im Mittelpunkt. Das FRESH hydro serum versorgt die Haut mit wertvoller Feuchtigkeit und unterstützt ein pralles, frisches Hautbild. ADDS glow verleiht dem Teint zusätzliche Leuchtkraft und sorgt für einen natürlich strahlenden Glow. Tagsüber rundet der FRESH tinted moisturiser tan die Routine perfekt ab: Er spendet Pflege, gleicht den Hautton aus und schenkt der Haut einen dezenten, sonnengeküssten Look – als hätte der Sommer noch nicht ganz Abschied genommen.

Step 4: Körper und Haar verwöhnen

Nicht nur das Gesicht, auch Körper und Haare freuen sich nach den sonnenreichen Monaten über besondere Aufmerksamkeit. Der FRESH after sun & tan booster versorgt die Haut intensiv mit Feuchtigkeit und trägt dazu bei, die sommerliche Bräune länger frisch wirken zu lassen.

Der Sommer lud zum Barfußgehen ein – nun pflegt der FRESH foot balm beanspruchte Füße intensiv und sorgt für ein geschmeidiges Hautgefühl – auch wenn die Sandalen langsam gegen geschlossene Schuhe getauscht werden.

Auch das Haar benötigt nach Sonne, Salz- und Chlorwasser eine Extraportion Pflege. Das FRESH repair shampoo reinigt besonders sanft und unterstützt strapaziertes Haar, während das FRESH hair treatment intensive Feuchtigkeit spendet und die Haarstruktur pflegt. So bleibt das Haar geschmeidig, glänzend und voller natürlicher Vitalität.

Step 5: Schönheit von innen unterstützen

Ein strahlendes Erscheinungsbild beginnt nicht erst auf der Hautoberfläche. Eine ausgewogene Ernährung, ausreichend Flüssigkeit und eine bewusste Lebensweise bilden die Grundlage für gepflegte Haut und kräftiges Haar. CAPS beauty & hair ergänzt die tägliche Beauty-Routine von innen, während RINGANAbty den ganzheitlichen Ansatz abrundet und das persönliche Wohlfühlprogramm ergänzt.

Den Summer Glow länger bewahren

Der schönste Glow entsteht oft durch das eigene Wohlbefinden. Kleine Rituale helfen dabei, die Leichtigkeit des Sommers mit in den Herbst zu nehmen:

Tageslicht genießen: Ein Spaziergang am Morgen oder in der Mittagspause hebt die Stimmung und bringt neue Energie.

Sommerliche Düfte wählen: Zitrusnoten, frische Kräuter oder florale Aromen wecken Erinnerungen an sonnige Tage.

Farbe bekennen: Helle Naturtöne, warme Goldnuancen oder Koralle bringen sommerliche Leichtigkeit in die Garderobe.

Frisch und ausgewogen essen: Saisonales Obst und Gemüse sowie ausreichend Wasser unterstützen das allgemeine Wohlbefinden.

In Bewegung bleiben: Spaziergänge, Yoga oder Radfahren an der frischen Luft fördern die Durchblutung und schenken einen frischen Teint.

Bewusste Me-Time einplanen: Ein entspannendes Pflegeritual, ein gutes Buch oder ein paar Minuten Achtsamkeit schaffen kleine Inseln der Erholung im Alltag.

Summer Glow beginnt mit Wohlbefinden

Der Summer Glow ist weit mehr als gebräunte Haut. Er steht für Vitalität, Leichtigkeit und das gute Gefühl, sich rundum wohlzufühlen. Mit einer durchdachten Beauty-Routine, gezielter Pflege für Haut und Haar sowie kleinen Wohlfühlmomenten lässt sich dieses Gefühl weit über den Sommer hinaus bewahren.

Bild RINGANA – FRESH hydro serum und ADDS glow – Wertvolle Feuchtigkeit und zusätzliche Leuchtkraft für einen natürlich strahlenden Glow.

Quelle marco.agency für RINGANA