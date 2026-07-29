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LNGVTY startet Longevity Zertifizierung für Hotels Bild Longevity SCORE LNGVTY bringt mit einem SCORE auf den Punkt, was Hotels in Sachen Longevity liefern

LNGVTY startet erste datenbasierte Hotelzertifizierung für Longevity

LNGVTY macht erstmals reproduzierbar sichtbar, wie gut Hotels bislang Schlaf, Regeneration und gesunde Routinen tatsächlich ermöglichen – Hotels können sich ab August bewerben.

Inhaltsverzeichnis

München, 29. Juli 2026 – Obwohl immer mehr Hotels inzwischen mit Wellness, Regeneration oder Longevity werben, können Gäste oft nicht ruhig schlafen, gesund essen und ihre gewohnten Bewegungs- und Erholungsroutinen umsetzen. Mit LNGVTY startet jetzt eine neue Zertifizierungs- und Orientierungsplattform für die Hospitality-Branche in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Unter dem Leitgedanken „Verifying Longevity“ bewertet LNGVTY Hotels anhand einer einheitlichen, datenbasierten Methodik und macht deren regenerative Qualität für Gäste sichtbar und vergleichbar.

Ab 1. August können sich Hotels und Resorts aus der DACH-Region unter www.lngvty.eu für die erste Bewertungsrunde bewerben. Die ersten zertifizierten Häuser werden schrittweise veröffentlicht. Je nach Ergebnis und Prüftiefe erfolgt die Aufnahme als „Featured“, „Approved“ oder „Certified“. Eine Zertifizierung als „Certified“ setzt zusätzlich eine physische Vor-Ort-Inspektion voraus.

Bekannte Sterne Logik reicht im Wachstumsmarkt nicht mehr aus

„Ob für den Urlaub oder die Geschäftsreise: LNGVTY ist die erste Plattform in der DACH-Region, die die Longevity-Qualität von Hotels systematisch über acht fest gewichtete Dimensionen bewertet, Gästeerfahrungen quantitativ und qualitativ auswertet und die Ergebnisse in einem reproduzierbaren Score zusammenführt. Die Plattform geht damit weit über klassische Hotelsterne, Designauszeichnungen und punktuelle Wellnessangebote hinaus“, sagt Valerie Constanze Dietrich, Co-Founderin von LNGVTY. Dietrich hat internationales Management in Longevity-Metropolen wie New York und London studiert. „Der Markt ist im angloamerikanischen Raum schon einen Schritt weiter“, sagt sie.

Co-Founder Kai Oppel: „Longevity ist längst mehr als ein Nischenthema für Biohacker oder Medical Retreats. Das Marktpotenzial ist erheblich. Für immer mehr Menschen ist es selbstverständlich, auf Schlaf, Bewegung, Ernährung und Regeneration zu achten. Sie scheitern jedoch auf Reisen oft an den grundlegendsten Dingen“, sagt Oppel und nennt Beispiele. „Zimmer lassen sich oft nicht vollständig verdunkeln. Nachts dringt Lärm vom Flur oder von der Straße herein. Das Fitnessstudio und der Pool sind viel zu klein, um diesen Namen zu verdienen, oder öffnen erst nach dem ersten Geschäftstermin. In der Minibar gibt es zwischen Gummibärchen, Schokonüssen, Softdrinks und Bier selten gesunde Alternativen.

Genau diese Unterschiede wollen wir sichtbar machen – und Hotels damit helfen, die Gästezufriedenheit zu erhöhen.“ Laut Valerie Constanze Dietrich fallen diese Mängel insbesondere in teuren Hotels auf: „Die Zielgruppe sucht, bucht und bezahlt nicht selten bereits Filterkriterien wie Wellness oder Fitness. Vor Ort wird dann aber nicht hinreichend geliefert. Auch die gelernte und klassische Sterne-Klassifizierung versagt.“

Acht Dimensionen bilden den LNGVTY Score

Grundlage jeder Bewertung ist der LNGVTY Score. Dafür untersucht LNGVTY acht Dimensionen, die entsprechend ihrer Bedeutung für Regeneration und langfristiges Wohlbefinden unterschiedlich gewichtet werden: Schlafqualität fließt mit 24 Prozent am stärksten in das Ergebnis ein. Es folgen Lärm und Ruhe mit 15 Prozent, Wellness und Recovery sowie Ernährung und Room Service mit jeweils 14 Prozent. Hinzu kommen Guest Experience und Stress bzw. Stressreduktion mit neun Prozent sowie Licht und Verdunkelung, Luftqualität sowie Klima und Fitness mit jeweils acht Prozent. Jede Dimension bewertet LNGVTY auf einer Skala von null bis zehn. „Entscheidend sind statistisch wiederkehrende Erfahrungen vieler Gäste, nicht einzelne besonders positive oder negative Bewertungen“, erklärt Dietrich.

Orientierung für Gäste und Differenzierung für Hotels

„Viele Hotels verfügen bereits über erstaunlich viele Elemente, die einen gesundheitsbewussten Aufenthalt ermöglichen. Häufig werden diese Angebote aber isoliert betrachtet“, sagt Valerie Constanze Dietrich. „Ein gutes Bett allein garantiert noch keinen erholsamen Schlaf. Verarbeitete Nüsse und gezuckertes Porridge machen noch kein durchdachtes Frühstück. LNGVTY betrachtet deshalb nicht einzelne Prestigeangebote, sondern das gesamte regenerative Erlebnis.“

Die LNGVTY-Auszeichnung soll Hotels unterstützen, ihre vorhandenen Stärken nachvollziehbar zu dokumentieren, mögliche Schwachstellen zu erkennen und ihre Angebote künftig gezielter an den Bedürfnissen gesundheitsbewusster Reisender auszurichten. Erfolgreich geprüfte Häuser werden mit einem redaktionellen Profil und ihrem LNGVTY Score auf der Plattform präsentiert. Abhängig von der jeweiligen Stufe können sie digitale Badges, Kommunikationsmaterialien und physische Auszeichnungen für ihre eigene Vermarktung nutzen.

Bild Longevity SCORE LNGVTY bringt mit einem SCORE auf den Punkt, was Hotels in Sachen Longevity liefern

Quelle Scrivo Communications

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