Samstag, Februar 14, 2026
spot_img
StartNachrichtenKreher und Pfeifer holen Silber und Bronze im Skeleton
Nachrichten

Kreher und Pfeifer holen Silber und Bronze im Skeleton

UNITEDNETWORKER
By UNITEDNETWORKER

Cortina (dts Nachrichtenagentur) – Susanne Kreher aus Dresden und Jacqueline Pfeifer aus Siegen haben Silber und Bronze für Deutschland im Skeleton geholt.

Die 27- und 31-jährigen Deutschen fuhren am Samstagabend die besten Zeiten hinter Olympiasiegerin Janine Flock aus Österreich.

Kreher fuhr in allen vier Läufen direkt hinter Flock und hatte am Ende 0,3 Sekunden Rückstand, Pfeifer war ab dem zweiten Lauf auf Medaillen-Kurs und hatte schließlich 0,44 Sekunden mehr auf der Uhr.

Hannah Neise aus Arnsberg wurde Vierte.

Bei Skeleton-Rennen fahren die Athletinnen kopfüber und auf dem Bauch liegend nur wenige Zentimeter über dem Eis. Dabei werden Geschwindigkeiten bis zu 140 km/h erreicht.

Foto/Quelle: dts

Vorheriger Artikel
Lottozahlen vom Samstag (14.02.2026)
Nächster Artikel
1. Bundesliga: Stuttgart gewinnt gegen Köln
UNITEDNETWORKER
UNITEDNETWORKER
Der UNITEDNETWORKER akribisch recherchierte Informationen über Gründer und Startups. Neben Porträts junger Unternehmer und erfolgreicher Startups und deren Erfahrungen liegt der Fokus auf KnowHow von A bis Z sowohl für Gründer, Startups und Interessierte. Wir begleiten, Startups von der Gründungsphase bis zum erfolgreichen Exit.

UNITEDNETWORKER NEWSLETTER

ABONNIERE jetzt unseren kostenlosen Newsletter und erhalte Regelmäßig die wichtigsten Tipps für deine Karriere bequem per eMail in dein Postfach!

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Neueste Beiträge

Das könnte dir auch gefallen!

Meist Gelesene Beiträge

Neueste Beiträge

Part of THE PUBLISHER GANG

ABOUT US

UNITEDNETWORKER ist das Magazin für die Gestalter:innen unserer Zeit! Unser Fokus liegt auf der Welt des Unternehmertums und darüber hinaus.

Contact us: contact@unitednetworker.com

FOLLOW US

© UNITEDNETWORKER Powered by StartupValley Media & Publishing