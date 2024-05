LA SIESTA ist offizieller Relaxation Partner des Collab Summit 2024 im RMCC Wiesbaden

LA SIESTA, führender Hersteller hochwertiger Hängesessel und -matten, freut sich als offizieller Relaxation Partner beim Collab Summit 2024 dabei gewesen zu sein. Der renommierte IT-Kongresses Collab Summit 2024 fand vom 14. bis 16. Mai im RheinMain CongressCenter (RMCC) in Wiesbaden statt und zog erwartungsgemäß rund 3000 Teilnehmer:innen aus der IT-Branche an.

Als offizieller Relaxation Partner bot LA SIESTA den Teilnehmer:innen des Collab Summit 2024 eine einzigartige Gelegenheit, sich zwischen den hochkarätigen Veranstaltungen zu entspannen und zu erholen. Inmitten der dynamischen Atmosphäre des Kongresses richtete LA SIESTA einen speziellen „Relax & Talk“ Bereich ein, ausgestattet mit dem eleganten Hängesessel UDINE. Diese Zone sollte den Teilnehmer:innen eine Oase der Ruhe bieten und gleichzeitig optimale Bedingungen für entspannte und fruchtbare Gespräche schaffen.

„Wir sind stolz darauf, als Relaxation Partner des Collab Summit aufzutreten und den Teilnehmern zu zeigen, wie nahtlos unsere Udine Hängesessel in den professionellen Arbeitskontext integriert werden können“, sagt Cornelius Grisar, Geschäftsführer von LA SIESTA.

Mustafa Toroman, CTO bei run.events und Veranstalter der Collab Summit, äußerte sich ebenfalls positiv über die neue Kooperation: „“Wenn man eine so umfangreiche Veranstaltung wie den Collab Summit organisiert, die praktisch über 12 Stunden hinweg dauert, ist es von entscheidender Bedeutung, einen Ort der Entspannung zu schaffen. Ein Ort, an dem man sich einfach zurücklehnen, durchatmen und neue Energie tanken kann. Deshalb sind wir äußerst dankbar, LA SIESTA als Relaxation Partner mit ihren erstaunlichen Hängesesseln an unserer Seite zu haben. Sie bieten die ideale Möglichkeit, kurz abzuschalten, sich neu zu fokussieren und dann mit frischer Energie weiterzumachen, um den Tag in vollen Zügen zu genießen.“

Bild:Collab Summit 2024

Quelle:SMART PR GmbH