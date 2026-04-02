Schnelles Wachstum: Legora erzielt  über 100 Millionen US‑Dollar Jahresumsatz

KI Plattform von Legora erreicht 100 Millionen Umsatz

Weniger als 18 Monate nach der Markteinführung seiner KI Plattform für Juristinnen und Juristen gibt Legora bekannt, dass das Unternehmen die Marke von 100 Millionen US Dollar Jahresumsatz überschritten hat und inzwischen mehr als 1.000 Kunden betreut. Der Erfolg zeigt, wie schnell sich künstliche Intelligenz in Kanzleien und Rechtsabteilungen durchsetzt. Treibende Kraft dieses Wachstums ist der Wandel darin, wie juristische Teams KI nutzen.

Von Einzellösungen zu komplexen KI Workflows

In der Anfangsphase konzentrierte sich der Einsatz auf einzelne Aufgaben wie Recherchen oder die Sichtung von Dokumenten. Heute nutzen immer mehr Rechtsteams Legora für mehrstufige, agentenbasierte Workflows – von der Prüfung großer Dokumentenmengen bis zur Erstellung strukturierter Berichte.

Schnelles Wachstum im Enterprise Bereich

Der Sprung von 1 Million auf 100 Millionen US Dollar jährlich wiederkehrender Einnahmen innerhalb von 18 Monaten macht Legora zu einem der wenigen Softwareunternehmen, die sich im Zeitalter der generativen KI im Enterprise Bereich so schnell entwickelt haben.

KI wird zur Infrastruktur juristischer Arbeit

„Das zeigt, wie schnell unsere Kunden die Branche vorantreiben“, sagt Max Junestrand, CEO und Mitgründer von Legora. „Sie definieren neu, wie juristische Arbeit erledigt wird. KI wird dabei zur grundlegenden Infrastruktur für diesen Beruf.“

Ursprung der Idee und enge Zusammenarbeit mit Kanzleien

Dieser Meilenstein krönt einen rasanten Aufstieg. Legora brachte seine Plattform im Oktober 2024 auf den Markt – zu einem Zeitpunkt, als die Einführung generativer KI in Unternehmen zunehmend Fahrt aufnahm. Die Idee entstand aus einer einfachen Beobachtung: Ein Junior Associate verbrachte Monate mit manuellen Zusammenfassungen von Gerichtsurteilen. Nach der Aufnahme in das Y Combinator Programm arbeitete Legora eng mit der Kanzlei Mannheimer Swartling zusammen, um reale Arbeitsabläufe zu verstehen und das Produkt praxisnah weiterzuentwickeln.

Internationale Expansion und starke Kundenbasis

Seitdem ist Legora von wenigen frühen Nutzern auf mehr als 1.000 Kanzleien und Rechtsabteilungen in 50 Märkten gewachsen. Zu den Kunden zählen internationale Kanzleien wie White & Case, HSFK und Linklaters sowie große Unternehmen wie Barclays. Das Unternehmen beschäftigt inzwischen mehr als 400 Mitarbeitende an neun Standorten weltweit.

Neue Finanzierung für weiteres Wachstum

Kürzlich gab Legora seine Series D Finanzierungsrunde bekannt. Die Mittel sollen genutzt werden, um die Präsenz in den USA und weiteren wichtigen Märkten auszubauen sowie in Produkt und Infrastruktur zu investieren.

Transformation der juristischen Arbeit durch KI

„Wir stehen noch am Anfang dieser Transformation“, sagt Max Junestrand. „Foundation Modelle entwickeln sich schnell weiter, aber der eigentliche Mehrwert liegt in ihrer Anwendung. Juristische Arbeit entwickelt sich von einzelnen Tools hin zu integrierten Systemen, in denen KI aktiv an Ergebnissen mitwirkt. Teams, die KI heute erfolgreich einsetzen, werden die Zukunft der Branche prägen.“

Bild Max Junestrand Bildcredits Legora

Quelle Adel & Link Public Relations GmbH & Co. KG