Donnerstag, Januar 1, 2026
Mehrere Tote bei Explosion in Schweizer Skiort

Crans-Montana (dts Nachrichtenagentur) – Im Schweizer Skiort Crans-Montana sind in der Silvesternacht mehrere Menschen bei einer Explosion ums Leben gekommen. Mehrere Personen wurden zudem verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Der Vorfall ereignete sich demnach gegen 01:30 Uhr in einer Bar, in der offenbar gerade Silvesterfeierlichkeiten stattfanden. Die Ursache für die Explosion war zunächst unklar. Wie die Zeitung „Blick“ berichtet, könnte Pyrotechnik möglicherweise eine Rolle gespielt haben.

Die genaue Anzahl der Toten und Verletzten war zunächst unklar. Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort.


Foto: Fahne der Schweiz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

