Merkel bezeichnet AfD als "menschenverachtende Partei"

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Angela Merkel (CDU) hat die AfD als „menschenverachtende Partei“ bezeichnet. Der Erfolg der Partei, insbesondere im Osten Deutschlands, sei darauf zurückzuführen, dass das Gefühl des sozialen Aufstiegs in ländlichen Gebieten „ein bisschen verloren gegangen“ sei und eine Vereinsamung stattfinde, sagte Merkel dem „ZDF Heute-Journal“ (Donnerstagausgabe).

Merkel erklärte, dass dies jedoch „kein Grund“ sei, eine solche Partei zu wählen, wenn man Kritik üben wolle. Eine Partei, die das Volk in Eliten aufteile und definiere, handle gegen das Grundgesetz, so die Alt-Kanzlerin.

Mit Blick auf das „Einheitsfest“ in Saarbrücken zum Tag der Deutschen Einheit äußerte Merkel Kritik an der Rednerliste, auf der auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron steht. „So sehr ich Präsident Macron schätze, aber vielleicht hätte man auch jemanden aus Osteuropa oder aus Ostdeutschland als Gastredner nehmen können.“ Denn auch die Osteuropäer hätten viel dazu beigetragen, dass es zur deutschen Einheit gekommen sei.



Foto: Angela Merkel (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts