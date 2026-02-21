Samstag, Februar 21, 2026
Merz sieht Parteitagsbesuch von Angela Merkel als "Bereicherung"

Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) – CDU-Parteichef und Bundeskanzler Friedrich Merz hat den Besuch von Angela Merkel auf dem Bundesparteitag in Stuttgart nach eigenen Worten als positiv empfunden.

„Das war ein gutes Ereignis gestern, es hat den Parteitag bereichert“, sagte Merz nach Ende des Parteitags RTL/ntv. „Ich freue mich, dass sie mit großer Herzlichkeit aufgenommen wird, wenn sie kommt“, behauptete Merz weiter.

Der Besuch der Altkanzlerin sei insgesamt ein „gutes Ereignis“ gewesen, so Merz, es habe den Parteitag aber aus seiner Sicht auch nicht dominiert.

Zu Beginn des Parteitages hatten sich die Fotografen zunächst um Merkel geschart, es standen Bilder, die Merz und Merkel zusammen zeigen und teilweise als frostig interpretiert wurden, andere sahen darin eine lockere Stimmung. Später ließ das Medieninteresse an der Altkanzlerin nach. Bei der Wiederwahl von Merz als Parteichef am Abend war Merkel schon wieder weg – der Wahlgang hatte sich allerdings auch um mehrere Stunden verzögert.


Foto: Angela Merkel und Friedrich Merz am 20.02.2026, via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

