Mittwoch, Februar 18, 2026
Mittelstandsunion will mittlere und gehobene Einkommen entlasten

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) hat für den am Freitag in Stuttgart beginnenden CDU-Parteitag einen Antrag eingebracht, in dem eine Reform der Einkommenssteuer gefordert wird. Das berichtet die „Rheinische Post“ (Donnerstagausgabe).

Konkret wird in dem Antrag gefordert: „Dafür muss der Einkommensteuertarif – aufgrund der Haushaltslage gegebenenfalls auch in Stufen – im ganzen Verlauf abgeflacht und der Steuersatz von 42 Prozent (sog. Spitzensteuersatz) erst ab einem zu versteuernden Einkommen von 80.000 Euro angewendet werden.“ Der derzeitige Tarifverlauf sei „leistungshemmend“.

Weiter heißt es, man wolle „die arbeitende Mitte durch eine Einkommensteuerreform spürbar entlasten“. Leistung müsse sich sowohl für Arbeitnehmer wie für Unternehmer, für die die Einkommensteuer die Unternehmensteuer sei, wieder lohnen.

„Heute werden schon Fachkräfte wie Spitzenverdiener besteuert“, sagte MIT-Chefin Gitta Connemann der Zeitung. Mehr als 4,2 Millionen Arbeitnehmer zahlten den Spitzensteuersatz.

Außerdem sei die Einkommenssteuer eine Mittelstandssteuer. „Mehr als 70 Prozent der Mittelständler werden Monat für Monat bei der Einkommensteuer zur Kasse gebeten“, so Connemann. Viele davon zahlten ebenfalls den Spitzensteuersatz. „Wenn sich Leistung für Verantwortungs- und Funktionsträger wieder lohnen soll, müssen wir die Steuertarife in die Gegenwart führen“, so die MIT-Vorsitzende.


Foto: Finanzamt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

