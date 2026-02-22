Nasa verschiebt Mondmission wegen Raketenproblemen erneut

Cape Canaveral (dts Nachrichtenagentur) – Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hat den geplanten Start ihrer lang erwarteten Mondmission „Artemis 2“ erneut verschoben. Die Raumfahrtbehörde teilte mit, dass bei routinemäßigen Überprüfungen mehrere Probleme entdeckt wurden, die einen Start verhindern würden. Die Mission, die erstmals seit 50 Jahren Astronauten zum Mond schicken soll, könnte jedoch in einigen Wochen grünes Licht für den Start erhalten.

Laut Nasa sind weitere Wartungsarbeiten erforderlich, was zu Verzögerungen führen wird. Vier Astronauten bereiten sich auf die zehntägige Reise zur Rückseite des Mondes und zurück vor, die die bisher weiteste Reise der Menschheit ins All markieren soll.

Vor allem wurde eine Unterbrechung im Heliumfluss festgestellt, der für die Startoperationen erforderlich ist. Helium wird zur Druckbeaufschlagung von Treibstofftanks und zur Kühlung von Raketensystemen verwendet, und eine Störung wird als ernstes technisches Problem angesehen. Der Test war der zweite Versuch eines Probelaufs im Kennedy Space Center in Florida, nachdem frühere Probleme mit Filtern und Dichtungen behoben worden waren.

Der erste geplante Termin Anfang Februar war wegen eines Wasserstofflecks verschoben worden, nun ist auch das im März geplante Startfenster wohl nicht mehr zu halten.



Foto: Mond (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts