Little Lunch: Ciao Ragazzi – Pizza im Glas

Unglaublich aber wahr: Ab sofort gibt es die einzigartige, limitierte und noch nie da gewesene Pizza-Suppe von Little Lunch!

Letztes Jahr wurde diese Suppenkreation mit den Worten „bald für euch erhältlich“ noch als Aprilscherz auf Social Media vorgestellt. Doch was als Scherz gedacht war, entpuppte sich als einer der reichweitenstärksten Posts mit den meisten Likes. „Seitdem kam bei jeder Neu-Ankündigung von vielen Fans sofort die Frage nach der Pizza-Suppe. Deswegen haben wir uns für diese limitierte Edition entschieden, ganz nach dem Motto „Ihr habt euch Pizza gewünscht, wir liefern“. Nach etlichen Versuchen und langem Tüfteln haben wir es nun geschafft: Die Pizza-Suppe erinnert vom Geschmack wirklich an eine richtige Pizza“, so Daniel Gibisch, Geschäftsführer von Little Lunch. Der unverwechselbare Pizzageschmack entsteht durch die perfekte Mischung aus Tomate, Paprika, Zucchini und Mais, verfeinert mit Kräutern wie Basilikum und Oregano.

Wer diese etwas andere, vegane Suppe probieren möchte, sollte schnell sein:

Mit einer limitierten Stückzahl wird die leckere Suppe weggehen wie heiße Pizza. Wie alle Little Lunch Produkte ist die Pizza-Suppe 100% Bio, frei von Geschmacksverstärkern, Konservierungsstoffen und Zuckerzusatz. Sie lässt sich sowohl im Topf als auch in der Mikrowelle erwärmen.

Quelle kiecom GmbH