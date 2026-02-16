Montag, Februar 16, 2026
Robert Duvall mit 95 Jahren gestorben

Richmond (dts Nachrichtenagentur) – Der US-Schauspieler Robert Selden Duvall ist tot. Er starb bereits am Sonntag im Alter von 95 Jahren, wie seine Frau Luciana Pedraza am Montag mitteilte. „Bob passed away peacefully at home, surrounded by love and comfort“, schrieb sie.

Duvall galt als einer der führenden US-Charakterdarsteller und spielte von 1956 bis 2022 in dutzenden Filmen mit. Darunter waren Filmklassiker wie „Der Pate“ oder „Apocalypse Now“. 1984 wurde er für „Comeback der Liebe“ mit dem Oscar als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet.

